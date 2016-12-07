VR, AR: DeLaval и КРОК дополнили реальность молочных хозяйств

MForum.ru
07.12.2016,
Компании КРОК и DeLaval представили модные ныне решения, построенные на технологии VR (виртуальной реальности) и AR (дополненной реальности). Эти продукты предназначены для демонстрации инновационности компании DeLaval.
Николай Тимошенко, вице-президент ДеЛаваль Россия, Украина, Беларусь, республики Центральной Азии и Закавказья и Александр Леус, директор Центра виртуальной реальности компании КРОК.
О компания DeLaval вряд ли стоит рассказывать подробно всем, кто имеет хоть какое-то отношение к сельскому хозяйству. Это один из мировых лидеров с более, чем столетней историей в области оборудования для доения, прекрасно известный на постсоветском пространстве. Компания действительно передовая - ее доильные роботы не случайно занимают львиную долю российского рынка доильной робототехники, более 40%, и это больше, чем у любого из конкурентов.
Не буду петь диферамбы DeLaval, компания в этом не нуждается. Сегодня Николай Тмиошенко и Елена Осадченко показывали журналистам два новых маркетинговых решения, созданных для шведов в компании КРОК.
Первое из них - это так называемый "голографический стол". К голограммам он никакого отношения не имеет, но так уж сложилось, что "виртуальными голограммами" стали называть те трехмерные картинки, которые наблюдает человек, пользующийся столом.
Когда показать кому-либо продукты компании, а это, например, доильный робот DaLaval VMR, гостя нужно привезти в одно из хозяйств, где такой робот установлен. И если роботы VMR в России установлены в десятках хозяйств, то роботизированных каруселей AMR DeLaval в России пока нет, чтобы их посмотреть, нужно ехать, например, в одну из европейских стран. Суть идеи, реализованной в КРОК в том, что можно подойти к "голографическому столу", расположенному в штаб-квартире компании, или, скажем, на выставке, одеть специальные очки и можно будет рассмотреть анимированную 3D-модель роботизированной молочной фермы во всех деталях.
Можно посмотреть, как с помощью оборудования DeLaval происходит доение, как коровы перемещаются, понаблюдать за процессами охлаждения и транспортировки молока, как происходит кормление и навозоудаление. Очень неплохо выполнена анимация коров!
Практично и современно? Пожалуй.
Интересная деталь - "железо" решения, плазменный дисплей для "виртуальной голографии", сделан в Воронеже. В подразделении КРОК, специализирующемся на решениях VR/AR, занимались разработкой софта и интеграцией.
Вторая новинка - это бесплатное мобильное приложение DeLaval AR (доступно в вариантах для Android и iOS). Достаточно навести камеру смартфона с активированным приложением на специальную метку, напечатанную на бумаге, например, в рекламном буклете, и на экране смартфона возникнет анимированная трехмерная картинка, позволяющая ознакомиться с тремя основными на сегодня продуктами DeLaval - доильным роботом VMR, роботизированной доильной каруселью AMR и роторным доильным залом с параллельными стойлами PR3100HD.
На моем LG G4 приложение работает шустро, несмотря на высокую детализацию объектов - это сделано за счет оптимального выбора числа полигонов из которых строятся 3D-модель.
Скриншот с экрана смартфона - 3D-анимация работы роботизированной "карусели" AMR
Графическая метка может быть напечатана на любых рекламных носителях - в буклете, на сувенире или в каталоге. Стоит расположить метку горизонтально, навести на нее камеру мобильного устройства, смартфона или планшета и на экране появятся динамические модели продуктов компании DeLaval.
Продукты VR и AR разрабатывали для DeLaval в компании КРОК, в центре виртуальной реальности компании, который сегодня на встрече представлял его директор Александр Леус. Это не первый такой проект для компании в плане создания "голографических" макетов, ранее был разработан, например, виртуальный голографический макет Бурдж-Халифа для офиса продаж недвижимости.
Как оценить новинки? С одной стороны, нельзя отрицать их высокую технологичность. В формировании имиджа шведской компании - это, безусловно, важная составляющая. Создают ли они WOW-эффект? Пожалуй. Очень забавно наблюдать, как у тебя на столе откуда не возьмись, возник доильный робот, в который заходят корова и кушает комбикорм, пока доильный робот готовит ее вымя, накладывает доильные стаканы, затем снимает их и корова неспешно покидает бокс. Когда я показал приложение своей девятилетней дочке, она пришла в полный восторг и долго бродила со смартфоном вокруг стола, разглядывая процесс в деталях. Ей настолько понравилось, что собирается и завтра смотреть.
С другой стороны, целевая аудитория новинки - это, прежде всего, люди, закупающие доильное оборудования для создания или переоборудования молочных хозяйств. Как правило, в России - это люди за 40-50 лет, крепко стоящие на ногах. Сомневаюсь, что они будут знакомиться с образцами нового оборудования с помощью мобильного приложения. Скорее поедут к соседям, которые уже обзавелись таким решением и тщательно его рассмотрят, не поленившись подлезть снизу и заглянуть сверху, а также, что называется, пощупать руками. Поизучают отзывы, посмотрят десятки роликов на Youtube по этой тематике. Все же цена одного робота - от 120 до 200 тысяч евро, решения о таких покупках на основе WOW-эффекта не принимают.
То же я скажу и о голографическом макете. Тем более, что это не конкретный проект, который каждый раз конфигурируется под данного конкретного заказчика, а некая "обобщенная" ферма.
На мой взгляд, технологии VR/AR безусловно еще найдут свою нишу в маркетинговом продвижении. Но я уверен, что наиболее интересное их применение - это демонстрация еще непостроенных объектов, существующих только в виде цифровой модели, которые только предстоит построить и которые пока что невозможно заснять на видео или посмотреть "живьем". В этом плане можно порадоваться, что у отечественной компании КРОК уже есть все возможности предоставить любому бизнес-заказчику возможность готовить виртуальные макеты - будет ли это архитектурная модель будущего здания, новая технологическая линия или любая другая анимированная или статичная 3D-модель. Жаль, что о цене проекта для DeLaval в КРОК не распространяются.
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© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G,
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