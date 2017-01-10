Компоненты: LG Display анонсировала дисплей разрешением QHD + (1440х2880 точек)

10.01.2017, MForum.ru

Компания LG Display анонсировала экран для смартфонов с соотношением сторон 18:9. Диагональ экрана составляет 5,7 дюйма, разрешение 1440х2880 точек. Результирующая плотность изображения составляет 564 ppi.

По мнению производителя, переход к соотношению сторон 18:9 позволит обеспечить более «захватывающие впечатления от просмотра» видео. Также в LG Display ссылаются на более удобное использование многозадачности, ставшей доступной в Android 7.0. За счет использования технологии LG in-TOUCH новый экран получила очень тонким и легким – без защитного стекла толщина экрана составляет всего 1 мм. Относительно среднестатистической ЖК-панели ширина верхней рамки уменьшена на 20%, боковых – на 10%. Кроме того, на 30% уменьшено энергопотребление. Появление нового экрана в реальных продуктах ожидается уже в начале текущего года, а его дебют вполне может состояться в LG G6.