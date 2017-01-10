Компоненты: LG Display анонсировала дисплей разрешением QHD + (1440х2880 точек)

MForum.ru

Компоненты: LG Display анонсировала дисплей разрешением QHD + (1440х2880 точек)

10.01.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания LG Display анонсировала экран для смартфонов с соотношением сторон 18:9. Диагональ экрана составляет 5,7 дюйма, разрешение 1440х2880 точек. Результирующая плотность изображения составляет 564 ppi.

По мнению производителя, переход к соотношению сторон 18:9 позволит обеспечить более «захватывающие впечатления от просмотра» видео. Также в LG Display ссылаются на более удобное использование многозадачности, ставшей доступной в Android 7.0. За счет использования технологии LG in-TOUCH новый экран получила очень тонким и легким – без защитного стекла толщина экрана составляет всего 1 мм. Относительно среднестатистической ЖК-панели ширина верхней рамки уменьшена на 20%, боковых – на 10%. Кроме того, на 30% уменьшено энергопотребление. Появление нового экрана в реальных продуктах ожидается уже в начале текущего года, а его дебют вполне может состояться в LG G6.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

04.01. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 представлен официально / MForum.ru

29.12. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 замечен в Geekbench / MForum.ru

08.12. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 835 поставил рекорд в AnTuTu / MForum.ru

28.11. [Технологии] Компоненты: 10 нм чипсеты 2017 года - Snapdragon 835 vs Helio X30 vs Kirin 970 / MForum.ru

23.11. [Технологии] Компоненты: Новая технология позволит заряжать аккумуляторы всего за несколько секунд / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 19:31 Асланбек Тема: Установка USB-драйверов для подключения телефонов Sony Ericsson к компьютеру
Телефон SE k530i не включается ПК не видит его. В чем идет быть причина.? Как определить причину? Что нужно сделать чтобы ПК мог его видеть?
Сегодня 16:22 ABloud Тема: LTE: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 1 декабря 2016 года (31.12.2017) (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26)
На MForum вышла отличная статья Лидии Варукиной из Nokia по стандарту 5G - обзор технологии и статус стандартизации. Настоятельно рекомендую познакомиться. ...
Сегодня 15:38 носитель Тема: Проблема с обновлением носителя.
Здравствуйте!!!Помогите мне пожалуйста.У меня телефон нокиа с 7 00,сегодня почему то не обновился носитель,наверное поэтому теперь не могу зайти не в фото,не в ватцап.Что делать???
Вчера 10:44 vish2504 Тема: Смартфоны Vertex
А камера как? фотографии хорошие получаются?
08.01.2017 04:23 Chaykavadim Тема: Можно ли найти украденный или утерянный телефон по IMEI-номеру (кроме iPhone)? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
Здравствуйте В метро у меня вытащили телефон За границей Прошу вас , помогите какой нибудь информацией ;( Рыдала весь день ( 352025070535472

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

10.01. [Технологии] Компоненты: LG Display анонсировала дисплей разрешением QHD + (1440х2880 точек) / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Pegasus 3S – емкий аккумулятор и Android 7.0 из коробки / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: HMD Global официально представила смартфон Nokia 6 / MForum.ru

06.01. [Новинки] Слухи: 12 января компания HTC может представить сразу 3 новых смартфона / MForum.ru

06.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Panda Hand Warmer согреет руки владельца / MForum.ru

05.01. [Новинки] CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение / MForum.ru

05.01. [Новинки]  Анонсы: HomTom HT20 – крепкий смартфон с защитой IP68 / MForum.ru

05.01. [Новинки]  CES 2017: Alcatel A3 XL – новый «бюджетный премиум» / MForum.ru

05.01. [Новинки] CES 2017: ZTE Blade V8 Pro – ответ Honor 6X / MForum.ru

05.01. [Новинки] CES 2017: ASUS Zenfone AR – Tango-смартфон для виртуальной и дополненной реальности / MForum.ru

04.01. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 представлен официально / MForum.ru

03.01. [Новинки]  Анонсы: Смартфоны Samsung Galaxy A3, A5 и А7 представлены официально / MForum.ru

01.01. [Обзоры]  Личный опыт: Почему люди покупают раритетные телефоны, например Нокиа 8910 или Нокиа 8800?

30.12. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V8 – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru

30.12. [Новинки] Анонсы: В России Xiaomi Mi5S оценен в 31 тысячу рублей / MForum.ru

29.12. [Новинки]  Анонсы: UMiDIGI Z Pro – первый смартфон с чипом MediaTek и 26 Мп камерой / MForum.ru

29.12. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 замечен в Geekbench / MForum.ru

28.12. [Новинки] Слухи: Стилус S Pen может стать аксессуаром для Samsung Galaxy S8 / MForum.ru

28.12. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон ASUS Zenfone Go 4.5 LTE представлен в Индии / MForum.ru

27.12. [Новинки] Это интересно: На CES 2017 LG покажет парящий Bluetooth-динамик / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: