Розница: CyberPlat® («КиберПлат») реализовал сервис погашения кредитов и пополнения банковских счетов в салонах «МегаФон»

MForum.ru
12.01.2017,
Компания «КиберПлат» и один из ведущих российских операторов связи «МегаФон» объявляют о начале использования системы CyberPlat® («КиберПлат») в качестве технологической платформы для погашения кредитов и пополнения банковских счетов на кассах розничной сети «МегаФон».
Благодаря новому этапу сотрудничества у посетителей салонов сотового оператора появилась возможность быстро и безопасно совершать платежи в пользу банков и пополнять текущие счета.
Несложная процедура перечисления средств занимает у клиента 2-3 минуты и требует минимум информации, необходимой для идентификации плательщика. При первой транзакции посетитель сообщает кассиру салона «МегаФон» фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, указывает номер банковского счета и размер платежа, а затем вносит наличными требуемую сумму. При дальнейших платежах клиенту для идентификации достаточно назвать номер мобильного телефона, и денежные средства будут зачислены на указанный банковский счет.
«Мы продолжаем многолетнее успешное сотрудничество с компанией “МегаФон” и расширяем линейку востребованных платежных сервисов CyberPlat® (“КиберПлат”), доступных в розничной сети оператора сотовой связи. Широкий выбор платежных услуг и удобство перечисления денег на банковские счета позволит нашему партнеру не только увеличить трафик в салонах и укрепить лояльность существующей клиентской базы, но и привлечь новых абонентов», — говорит Генеральный Директор системы электронных платежей CyberPlat® («КиберПлат») Андрей Грибов.
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