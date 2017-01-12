MForum.ru
12.01.2017,
Как и ожидалось, сегодня компания HTC официально представила смартфоны U Ultra и U Play, получившиеся весьма интересными. HTC U Ultra оснащен двумя экранами. Диагональ основного экрана – 5,7 дюйма, разрешение 2560х1440 точек. Дополнительный дисплей -2 дюйма с разрешением – 1040х160 точек. Экран новики изловлены по технологии IPS, для их защиты используется Gorilla Glass 5.
Аппаратная часть HTC U Ultra построена на базе чипсета Snapdragon 821 дополненного 4 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Аналогично HTC 10, камера HTC U Ultra получила 12 Мп UltraPixel 2 модуль с апертурой f/1.8, оптической стабилизацией и пикселем размером 1,55 мкм. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Емкость аккумулятора всего 3000 мАч (с поддержкой Quick Charge 3.0). Из прочего можно отметить отсутствие 3,5 мм аудиоразъема, динамики BoomSound, 4-микрофонную систему улучшения качества передачи речи, а также технологию U Sonic, призванную подстроить звучание смартфона под особенности внутреннего уха пользователя. ОС – Android 7.0 с оболочкой Sense и ассистентом Sense Companion. Габариты HTC U Ultra – 162,4 х 79,8 х 8 мм, вес – 170 г. Цена – $750.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.01. [Новинки] Анонсы: О релизе HTC Desire 650 объявлено за 2 дня до главного события / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: 12 января компания HTC может представить сразу 3 новых смартфона / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U» / MForum.ru
25.11. [Краткие новости] Розница: Черная пятница в интернет-магазине «Билайн» - скидки до 85% / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлены HTC 10 evo и Desire 650 / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Ultra – смартфон с двойным экраном / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: 26 февраля Nokia предоставит несколько новинок / MForum.ru
11.01. [ПО] Это интересно: Доля Android Nougat стремится к 1% / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: О релизе HTC Desire 650 объявлено за 2 дня до главного события / MForum.ru
10.01. [Технологии] Компоненты: LG Display анонсировала дисплей разрешением QHD + (1440х2880 точек) / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Pegasus 3S – емкий аккумулятор и Android 7.0 из коробки / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: HMD Global официально представила смартфон Nokia 6 / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: 12 января компания HTC может представить сразу 3 новых смартфона / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Panda Hand Warmer согреет руки владельца / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение / MForum.ru
05.01. [Новинки] Анонсы: HomTom HT20 – крепкий смартфон с защитой IP68 / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: Alcatel A3 XL – новый «бюджетный премиум» / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: ZTE Blade V8 Pro – ответ Honor 6X / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: ASUS Zenfone AR – Tango-смартфон для виртуальной и дополненной реальности / MForum.ru
04.01. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 представлен официально / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Samsung Galaxy A3, A5 и А7 представлены официально / MForum.ru
01.01. [Обзоры] Личный опыт: Почему люди покупают раритетные телефоны, например Нокиа 8910 или Нокиа 8800?
30.12. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V8 – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Анонсы: В России Xiaomi Mi5S оценен в 31 тысячу рублей / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: UMiDIGI Z Pro – первый смартфон с чипом MediaTek и 26 Мп камерой / MForum.ru