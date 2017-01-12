Анонсы: HTC U Ultra – смартфон с двойным экраном

12.01.2017, MForum.ru

Как и ожидалось, сегодня компания HTC официально представила смартфоны U Ultra и U Play, получившиеся весьма интересными. HTC U Ultra оснащен двумя экранами. Диагональ основного экрана – 5,7 дюйма, разрешение 2560х1440 точек. Дополнительный дисплей -2 дюйма с разрешением – 1040х160 точек. Экран новики изловлены по технологии IPS, для их защиты используется Gorilla Glass 5.

Аппаратная часть HTC U Ultra построена на базе чипсета Snapdragon 821 дополненного 4 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Аналогично HTC 10, камера HTC U Ultra получила 12 Мп UltraPixel 2 модуль с апертурой f/1.8, оптической стабилизацией и пикселем размером 1,55 мкм. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Емкость аккумулятора всего 3000 мАч (с поддержкой Quick Charge 3.0). Из прочего можно отметить отсутствие 3,5 мм аудиоразъема, динамики BoomSound, 4-микрофонную систему улучшения качества передачи речи, а также технологию U Sonic, призванную подстроить звучание смартфона под особенности внутреннего уха пользователя. ОС – Android 7.0 с оболочкой Sense и ассистентом Sense Companion. Габариты HTC U Ultra – 162,4 х 79,8 х 8 мм, вес – 170 г. Цена – $750.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidauthority.com

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