Анонсы: Xiaomi Redmi Note 4 на базе Snapdragon 625

MForum.ru
19.01.2017,
Китайская компания Xiaomi представила первый смартфон линейки 2017 года. Анонс состоялся в Индии, где была представлена версия Xiaomi Redmi Note 4 построенная на базе чипсета Qualcomm Snapdragon. Причем новинка радует весьма привлекательным ценником.
Спецификации обновленного Xiaomi Redmi Note 4 включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 2/3/4 Гб ОЗУ, 16/32/64 Гб встроенной памяти, 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, 13 Мп тыловую камеру в PDAF-фокусировкой и апертурой f/2.0, 5 Мп фронтальную камеру, сканер отпечатка пальца и аккумулятор емкостью 4100 мАч. Относительно ранее представленной версии на базе чипа MediaTek Helio X20 можно отметить появление варианта с 4 Гб ОЗУ, а также сбалансированной версии, сочетающий 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти (ранее было доступен вариант 3 + 64 Гб). На момент анонса Xiaomi Redmi Note 4 работает под управлением Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI, но уже в ближайшее время производитель обещает обновить аппарат до Android 7.0 Nougat. Начало продаж назначено на 23 января, цена стартует от 9999 индийских рупий ($146) за вариант с 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Xiaomi Redmi Note 4 в версии 3+32 Гб обойдется 10999 индийских рупий ($161) , а топовая версия 4+64 Гб – 12999 индийских рупий ($190).
© Антон Печеровый,
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