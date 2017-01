Конспекты: Сергей Эмдин, Tele2 представила новую стратегию

26.01.2017, MForum.ru

Если совсем коротко, то компания Tele2 Россия сообщила, что уходит от модели дискаунтера. Этот процесс, на мой взгляд, начался где-то примерно в момент выхода на рынок Москвы и с тех пор плавно набирает обороты.

Это не означает, что компания собралась поднимать ценник. Отнюдь. Ключевой момент - постараться выделить предложения компании на фоне предложений "большой тройки", которые уже давно однотипны. Дополнительной монетизации Tele2 хотела бы добиться за счет предоставления клиентам расширенного спектра услуг, в том числе, за счет активного привлечения к оказанию различного рода услуг партнеров. (В этой части наблюдается явная "перекличка" с идеями ВымпелКом). Компания Tele2 обещает сохранить "честный подход" к бизнесу - отсутствие "мелкого шрифта" и "звездочек" в своих рекламных сообщениях. Звучит неплохо, что будет в реальности мы вскоре сможем наблюдать.

А теперь для интересующихся детали и подробности со встречи с менеджментом компании.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2 России, "Дорогие друзья. давайте поговорим о том, как мы будем меняться. Tele2 за последние годы стала совсем иной компанией, если сравнивать с тем, какой она была несколько лет тому назад. Технологически и географически мы выросли из "коротких штанишек и по праву стали большой, федеральной компанией. За это время изменился и мир вокруг. Стало понятно, что нам нужна новая стратегия. К сожалению то, чем была знаменита компания Tele2 на протяжении долгого времени, то что сослужило нам хорошую службу, уже немного устарело. При этом мы понимаем, что неправильно делать революцию, поэтому мы хотели бы эволюционировать нашу компанию, взять собой всё самое лучшее в будущее. Примерно полгода мы напряженно работали, размышляли - куда и как пойдем. Не буду скрывать, было очень много дискуссий. У нас есть схема - "Дом Tele2", куда мы пишем все самое важное, что касается компании. Дом начинается с крыши. (АБ: неожиданное для меня мнение, мне казалось, что с фундамента, а крышей он завершается. Впрочем, смотря что под крышей подразумевать). Крыша - это видение!

СЭ: Прежде всего, мы хотим быть Предпочтительным и Любимым оператором. Это рациональная и эмоциональные стороны. Мы хотим, чтобы нас выбирали головой, и любили сердцем. Если раньше Tele2 была знаменита тем, что предлагали самые дешевые услуги, то теперь мы хотим перейти к концепции value for money, адресованной тому, кто не хочет переплачивать. Намерены предлагать value for money лучшее на рынке. Наша миссия - создавать альтернативу рыночным практикам. Мы не хотим быть, как раньше, частью "большой четверки", мы хотим работать по схеме "3+1". Хотим оставаться этой единицей, предлагая абоненту то, чего не могут предложить ему другие компании.

Важно отметить, что мы намерены выйти за пределы обычного телекома. Сегодня уже практически нет той отрасли телекома, какой мы ее знали. Сегодня это часть большого пространства, куда входят интернет, технологии, медийные ресурсы. Сегодня большинство абонентов хотели бы получать от оператора не только базовые услуги, но с удовольствием пользовались бы экосистемой услуг, позволяющей с удобством пользоваться тем, чем хочет пользоваться абонент. Несомненно, это должны быть выгодные предложения. Выжно подчеркнуть, что мы планируем создавать эту экосистему с партнерами.

Кирилл Алявдин, Tele2 Россия. директор департамента корпоративных коммуникаций Tele2 Россия

СЭ: Считаем, что ландшафт бурно развивается, хотим предлагать клиенту лучшее. А лучшее - это то, что становится лучшим в результате конкуренции на свободном рынке. Поэтому планируем партнерствовать с теми, кого признает лучшим рынок.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2

СЭ: Мы поставили перед собой целый ряд амбициозных целей. В достижении некоторых из них мы уже далеко продвинулись, в других направлениях это только предстоит сделать.

СЭ: Одно из важнейших направлений - поддержка высокого NPS. Нельзя быть успешным и любимым, если ты не обеспечиваешь хороший сервис своим клиентам - текущим и потенциальным.

Вторая тема - это, конечно, акционеры. Развитие телеком-компаний требует немалых инвестиций. Инвестиции приходят, прежде всего, туда, где обеспечивается хороший возврат. Поддержание хорошего уровня ROI является важной задачей для компании Tele2 на ближайшее будущее.

Еще одна тема, возможно самая важная - на таком сложном рынке, как телеком-рынок, нельзя выигрывать, если у тебя нет вовлеченных, мотивированных сотрудников. Поэтому мы возвращаемся к истокам, когда-то у компании это уже было главным приоритетом, затем потерялось. Сегодня мы вновь хотим сделать это краеугольным камнем - мы должны стать лучшим работодателем на телеком-рынке.

Спустившись на этаж ниже, мы переходим к стратегии - как мы будем достигать перечисленных целей.

СЭ: Прежде всего, мы будем предлагать клиентам Уникальное Выгодное Простое и Честное предложение. Здесь важно каждое слово. Прежде всего то, что предложение будет уникальным. До сих пор Tele2 было знаменито тем, что мы копировали то успешное, что делали конкуренты, но выставляли ценник пониже, чем у них. И это было популярно. На сегодняшнем рынке это перестает быть конкурентным отличием, цены - слишком низкие и скидка перестает влиять на принятие абонентами решений. Люди предпочитают видеть инновации. Сегодня мы покажем вам первую. И даем обещание, что инноваций будет много! Наша цель - постоянно давать абонентам импульсы положительных эмоций, чтобы их было много. Очень важно, чтобы предложение компании было простым и честным. Это - в ДНК компании Tele2, и это остается. Мы не собираемся запутывать абонента "звездочками" и сложными условиями, наши предложения будут просты и прозрачны. Мы не будем обманывать наших абонентов.

Лидерство по эффективности. Невозможно предлагать хорошие цены, но при этом быть не лидером по эффективности. Это наша "домашняя работа", но это важная работа. Без нее наша стратегия вряд ли будет успешной.

Программа лояльности и цифровые партнерские сервисы. Это абсолютно новая тема для Tele2, в этом году мы уже осторожно "попробовали воду". Нам понравилось, поэтому будем делать это в 2017 году и дальше. Это то, чего хотят наши абоненты, чего хочет рынок. Повторюсь, мы будем выбирать то лучшее, что есть на рынке в плане устройств, что есть лучшее в области приложений. Будем это выводить и распространять на базу наших клиентов.

Крайняя вещь - скорость запуска коммерческих проектов. Это тоже относится к нашей внутренней кухне, но также несомненно важно. Хотим мы того или нет, но рынок становится commodity, сырьевым рыноком телекома. Побеждать на нем будет тот, кто бежит быстрее. Нет никакого "голубого океана", который можно занять и долго эксплуатировать. Побеждать будет тот, кто бежит быстрее, кто лучше ощущает потребности рынка. Надеемся быть лучшими на рынке по скорости внедрения проектов.

Для нас очень важно то, что сохранились ценности Tele2. Изменился мир, изменились наши цели, задачи, но те ценности, с которыми мы каждый день приходим на работу, остались неизменными. И это очень важно. Повторюсь, для нас очень важно, что речь идет не о революции, когда мы меняем все, а об эволюции. Мы хотим развиваться, чтобы быть успешными в новом мире. Но мы не хотим забывать о той хорошей истории, которая была у Tele2 в предыдущие годы.

