Анонсы: Meizu Pro 6 Plus и Meizu M5 доступны в России

MForum.ru

Анонсы: Meizu Pro 6 Plus и Meizu M5 доступны в России

31.01.2017, MForum.ru

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Китайская компания Meizu начала продажи на российском рынке смартфонов М5 и Pro 6 Plus. Причем все оформившие предварительный заказ Meizu Pro 6 Plus со 100% предоплатой на официальном сайте производителя в качестве подарка получат гарнитуру MEIZU HD50.

Анонсы: Meizu Pro 6 Plus и Meizu M5 доступны в России

Стоимость Meizu Pro 6 Plus с 64 Гб встроенной памяти составляет 34 990 рублей, за версию со 128 Гб встроенной памяти придется заплатить 38 990 рублей. Основные спецификации Meizu Pro 6 Plus включают в себя чипсет Exynos 8 Octa 8890, 4 Гб ОЗУ, 5,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2560х1440 точек, ЦАП ES9018K2M, 12 Мп камеру Sony IMX386 с PDAF-фокусировкой, оптической стабилизацией и фирменной круговой вспышкой из 10 светодиодов. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Емкость аккумулятора Meizu Pro 6 Plus составляет 3400 мАч, при этом поддерживается быстрая зарядка mCharge 3.0. Отметим и встроенный в кнопку «Домой» сканер отпечатка пальца, совмещенный с Live Finger Detection (технология считывания частоты сердечных сокращений).

Анонсы: Meizu Pro 6 Plus и Meizu M5 доступны в России

Meizu M5 заметно доступнее – 16 Гб модель можно приобрести за 10 990 рублей, вариант с 32 Гб встроенной памяти оценен на 2000 рублей дороже. В активе Meizu M5 присутствуют 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет MediaTek MT6750 (ARM Cortex-A53 1.5GHz x4 + ARM Cortex-A53 1.0GHz x4, ARM Mali-T860), 2/3 Гб ОЗУ, 13 Мп камеру с быстрой PDAF-фокусировкой (0,2 с) и сдвоенной светодиодной вспышкой. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Емкость аккумулятора 3070 мАч. ОС – Flyme UI.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mymeizu.ru

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