Компоненты: Sony представила первую в мире 3-х компонентную камеру для смартфонов

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Компоненты: Sony представила первую в мире 3-х компонентную камеру для смартфонов

08.02.2017, MForum.ru

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Съемка высококачественного замедленного (slow motion) видео является одной из задач, которые камерам современных смартфонов не под силу из-за неспособности ежесекундно захватывать и обрабатывать большое количество кадров. Однако с новым сенсором Sony эта проблема может остаться в прошлом.

Классическая CMOS-камера смартфонов состоит из двух компонентов: сенсор выполняющий захват изображения и вычислительную часть, отвечающую за обработку сигналов. В новом сенсоре инженеры Sony предусмотрели третий компонент – память DRAM, что позволит обрабатывать изображение в 4 раза быстрее. Одним из преимуществ высокой скорости обработки изображения является уменьшение искажений фокальной плоскости при съемке быстродвижущихся объектов, обусловленных тем, что смартфоны не имеют механического затвора. Для кадра разрешением 19,3 Мп речь идет о 1/120 части секунды. При съемке в разрешении 1920х1080 точек новый сенсор способен захватывать до 1000 кадров в секунду (8 раз быстрее, чем предыдущие сенсоры Sony). К сожалению, производитель не раскрывает сроки появления новых сенсоров на рынке, а также данные о том, будут ли новые сенсоры поставляться сторонним производителям или останутся эксклюзивом для смартфонов Sony.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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