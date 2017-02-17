Маркетинг: Проникновение смартфонов в России продолжает рост - 53% у Tele2

17.02.2017, MForum.ru

53% - доля смартфонов от общего числа аппаратов, зарегистрированных в сети Tele2 по итогам 2016 года.

Рост проникновения смартфонов во-многом обеспечен активным подключением пользователей с аппаратами с поддержкой 4G/LTE. Их доля за год выросла на 10 п.п. до 14%

Вряд ли я ошибусь, предположив, что основной вклад обеспечил рост абонбазы компании в Москве, где число устройств с поддержкой LTE достигло уже 34%.

Скептикам, которые поспешили списать о счетов идею продаж брендированных "операторских" телефонов, должно быть интересно узнать, что самым популярным смартфоном в сети Tele2 стал брендированный Tele2 Mini. Он обошел по количеству и Apple iPhone 5S и Apple iPhone 4S, занимающие второе и третье места. Модели Samsung Galaxy оказались ниже в топе, как и категория "другие".

Вряд ли для кого-то станет сюрпризом лидерство ОС Android - 84% (+3.3 пп за год), у iOS 8% (+0.9 пп) - эти плюсы - отражают в том числе результат разбора аудитории покойной ОС Windows Phone, которая все еще обслуживает 4% всех устройств (-1.2 пп).

Рост проникновения смартфонов вносит свой немалый вклад в рост объемов передачи данных в сети Tele2. Пользователи аппаратов с поддержкой LTE серьезно поспособствовали росту среднего трафика на одного пользователя - за год он вырос втрое! Среди других драйверов этого роста следует вспомнить и расширение покрытия сетей 3G/LTE оператора, и вывод на рынок брендированных смартфонов. А также не будем забывать, что в Москве оператор не поддерживает GSM-аппараты, что ощутимо "подогревает" долю смартфонов в абонбазе компании.

Можно вспомнить, что у МТС было 48% проникновение смартфонов на конец 2015 года. Понятно, что за 2016 год эта цифра выросла, но более свежих данных под рукой нет. У ВымпелКом на конец 2015 года было около 44%, у Tele2 - около 41%.

Цифры российских операторов заметно уступают показателям американских компаний, где 64% проникновения смартфонов было достигнуто еще в 2014 году, с тех пор этот показатель продолжал расти. У Verizon Wireless, США, например, только смартфоны с LTE занимали 24% в абонбазе на конец 2015 года. Еще выше аналогичные показатели в Корее, но что нам до Кореи. Ясно, что пока что от сетей GSM в России отказываться рано, любителей "звонилок" этого стандарта в нашей стране еще предостаточно.

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