Слухи: Xiaomi Mi5C – первый смартфон на базе собственного чипсета Xiaomi

MForum.ru
21.02.2017,
Первые слухи о том, что компания Xiaomi работает над системой-на-чипе собственной разработки появились более двух лет назад, когда было объявлено о сотрудничестве Xiaomi с китайским чип-мейкером Leadcore.
Согласно свежих данных анонс первого смартфона на базе чипсета от Xiaomi может состояться уже 28 февраля текущего года. Считается, что им станет Mi5C (Meri), который накануне засветился в базе Geekbench. Согласно информации бенчмарка этот чип имеет 8 64-битных ядер с рабочей частотой 1,4 ГГц. Объем ОЗУ – 3 Гб. Работает устройство под управлением Android 7.1.1.
© Антон Печеровый,
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