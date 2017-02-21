Слухи: Xiaomi Mi5C – первый смартфон на базе собственного чипсета Xiaomi

MForum.ru

Слухи: Xiaomi Mi5C – первый смартфон на базе собственного чипсета Xiaomi

21.02.2017, MForum.ru

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Первые слухи о том, что компания Xiaomi работает над системой-на-чипе собственной разработки появились более двух лет назад, когда было объявлено о сотрудничестве Xiaomi с китайским чип-мейкером Leadcore.

Слухи: Xiaomi Mi5C – первый смартфон на базе собственного чипсета Xiaomi

Согласно свежих данных анонс первого смартфона на базе чипсета от Xiaomi может состояться уже 28 февраля текущего года. Считается, что им станет Mi5C (Meri), который накануне засветился в базе Geekbench. Согласно информации бенчмарка этот чип имеет 8 64-битных ядер с рабочей частотой 1,4 ГГц. Объем ОЗУ – 3 Гб. Работает устройство под управлением Android 7.1.1.

Слухи: Xiaomi Mi5C – первый смартфон на базе собственного чипсета Xiaomi

Слухи: Xiaomi Mi5C – первый смартфон на базе собственного чипсета Xiaomi

Слухи: Xiaomi Mi5C – первый смартфон на базе собственного чипсета Xiaomi

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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