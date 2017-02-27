MWC 2017: Moto G5 и Moto G5 Plus – компактные смартфоны с металлическими корпусами

MForum.ru
27.02.2017,
В рамках Всемирного мобильного конгресса компания Lenovo представила смартфоны Moto G5 и Moto G5 Plus, ставшие продолжением популярных моделей с индексами G4. Обе новинки получили металлические корпуса с защитным покрытием P2i, сканеры отпечатка пальца на передней панели и Android Nougat с поддержкой Google Assistant.
Moto G5
Диагональ экрана Moto G5 составляет 5 дюймов, Moto G5 Plus – 5,5 дюймов, причем в обоих случаях речь идет о разрешении 1920х1080 точек. В части аппаратной платформы новинки заметно различаются. Основные спецификации Moto G5 включают в себя чипсет Snapdragon 430, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, а также 13 Мп камеру с PDAF-фокусировкой и апертурой f/2.0. Кроме того на отдельных рынках не исключено появление версии Moto G5 с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти.
Moto G5 Plus
«Железо» Moto G5 Plus более продвинутое – чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и 12 Мп камера с PDAF-фокусировкой и апертурой f/1.7. Отличается и емкость аккумуляторов – Moto G5 получил батарею емкостью 2800 мАч, тогда как Moto G5 Plus оснащен аккумулятором емкостью 3000 мАч. Кроме того, старшая модель поддерживает быструю зарядку TurboPower. Из прочего упомянем наличие слота microSD, 5 Мп фронтальную камеру (в качестве вспышки выступает экран смартфона) и поддержку Bluetooth 4.2 LE. Размеры Moto G5 составляют 144,3 х 73 х 9,5 мм при весе – 145,5 мм, габариты Moto G5 Plus – 150,2 x 74 x 7,7-9,7 мм при весе 155 г.
Официальные цены новинок пока не сообщаются, но, возможно, на европейском рынке речь идет о сумме порядка 200 евро за Moto G5. Ориентировочная дата начала продаж – апрель текущего года. С Moto G5 Plus полной ясности пока нет – этот аппарат может стать эксклюзивом для американского рынка с ценником $230. Причем, по данным источника, стандартной версии Moto G5 в США не появится вообще. Впрочем, подождем официальную информацию.
© Антон Печеровый,
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