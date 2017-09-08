Обзор смартфона Turbo X5 Hero: доступные технологии

01.03.2017

Со временем значительная часть функций из премиум-гаджетов переходит в устройства подешевле - это факт. Так что ждём через несколько лет скошенные углы экрана и беспроводную зарядку в бюджетных смартфонах. Такая же судьба ожидала некогда доступный лишь высшему сегменту IPS-экран, затем LTE. Теперь настал черёд сканера отпечатков пальцев. Конечно, не стоит радоваться раньше времени. Качество при понижении ценовой планки зачастую страдает, так что посмотрим, как эта функция реализована в смартфоне Turbo X5 Hero. В рамках полноценного обзора, конечно. Цена невысока, но поблажек аппарату всё равно не будет. Приступим!

Традиционно, несколько слов о корпусе. С каждым годом всё труднее становится описывать внешний вид смартфонов и планшетов, не повторяясь. Действительно, много ли можно придумать определений для прямоугольников, прикрытых спереди стеклом. Иногда, конечно, встречаются необычные девайсы, к примеру, со стеклом с обеих сторон - на "радость" владельцам, чем аппарат по прочности становится сродни хрустальной вазе. В случае же с Turbo X5 Hero, перед нами "классика", самый распространённый вариант, - корпус из прочного пластика, стекло закрывает лишь экран.

На торцах расположились немногочисленные физические кнопки (питания и регулировки громкости), а также разъёмы micro-usb и mini-jack 3.5".

Под задней крышкой находится аккумулятор, слоты для карт памяти и SIM-карт.

Немного разнообразия вносит уже упомянутый дактилоскопический сенсор, он тоже находится на задней панели - ровно под указательным пальцем.

Основой экрана служит IPS-матрица с разрешением 1280х720, что при пятидюймовой диагонали даёт плотность пикселей 294 PPI. Отдельные точки разглядеть трудно, изображение обладает хорошей яркостью и контрастностью. Цветопередача тоже неплохая, хотя адепты AMOLED-матриц наверняка заметят некоторую сероватость при отображении чёрного цвета. Сенсор экрана поддерживает 5 одновременных касаний, отзывчивость высокая, лагов при вводе информации нет.

Аппаратная база основана на базе четырёхъядерного основного процессора Cortex A7 и графического сопроцессора Mali-400. Чипсет - MTK6580, произведённый по техпроцессу 28 нм, оперативной памяти здесь 1 ГБ. Судя по характеристикам, производительности должно хватать для всех распространённых сценариев использования, но посмотрим, что покажут бенчмарки.

21986 баллов в AnTuTu и 42.8fps в Epic Citadel - нормально. Если же брать реальные условия, аппарат без проблем воспроизводит видео любого разрешения вплоть до 1080p и быстро отображает "тяжелые" веб-странички. Игровые способности смартфона мы проверяли в Asphalt 8: количество кадров в секунду комфортное, картинка не подвисает - всё в порядке.

Turbo X5 Hero работает под управлением ОС Android 6.0 с минимальным количеством изменений по сравнению с оригинальной системой от Google.

Интерфейс работает шустро, переключение между приложениями и рабочими столами практически мгновенное. В то же время, оперативную память легко забить громоздкими приложениями, так что не забывайте иногда выгружать оттуда ненужное в данный момент (касается, прежде всего, игр и графических редакторов). За настройки сенсора отпечатков пальцев отвечает отдельное приложение "Fingerprint".

Кроме своей основной функции, а именно обеспечения безопасности устройства, датчик можно использовать для управления некоторыми программами. К примеру, в режиме съёмки можно сделать фото, просто коснувшись датчика. На практике это оказалось довольно удобно. В память устройства можно добавить несколько отпечатков, чтобы к смартфону имели доступ другие доверенные люди.

Интерфейсы для связи с внешним миром представлены модулями Wi-Fi (в условиях средней загруженности эфира другими сетями скорость составляет около 7-8 Мбит/c), Bluetooth (легко законнектился с моей портативной колонкой, звук без перебоев передаётся на расстоянии 6-7 метров), GPS (работа проверялась в 2GIS, нареканий нет). Разумеется, поддерживается и мобильный интернет через 3G. Как телефон Turbo X5 Hero работает исправно, слышимость хорошая, микрофон обладает достаточной чувствительностью для качественной передачи голоса.

В смартфоне две камеры - что любопытно, и фронтальная, и основная обладают одинаковым разрешением в 8 Мп. Снимки с обеих получаются достойные, главное - не забывать про достаточное внешнее освещение. Размер диафрагмы на большинстве мобильных устройств начального уровня пока не позволяет полноценно снимать в полумраке. Частично может выручить вспышка, но и это не панацея. Но днём на улице и в светлом помещении Turbo X5 Hero способен выдать хорошие фотографии.

Аккумулятор - очевидно сильная сторона нашего сегодняшнего подопечного. 4000 мАч позволяют не вспоминать о зарядке на протяжении полутора дней, а зачастую и двух. Подпитка энергией осуществляется через комплектный универсальный зарядник (или любой другой с выходом USB), процесс занимает порядка 3 часов.

Резюме

Резюмируя, можно сказать, что Turbo X5 Hero - добротный смартфон, обладающий хорошей функциональностью. Приятный экран, ёмкий аккумулятор, две качественные камеры позволяют по полной использовать девайс, а дактилоскопический сенсор обеспечит дополнительное удобство наряду с безопасностью. В итоге, получаем простой и надёжный аппарат для повседневной жизни.