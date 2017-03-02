Анонсы: GM6 – Android One смартфон со сканером отпечатка пальца и фронтальной вспышкой

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Анонсы: GM6 – Android One смартфон со сканером отпечатка пальца и фронтальной вспышкой

02.03.2017, MForum.ru

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Первый запуск инициативы Android One состоялся еще в 2014 году, а в ее рамках было решено выпускать недорогие смартфоны с актуальной версий операционной системой. Основная ориентация устройств – развивающиеся рынки. Однако, первый запуск инициативы, из-за откровенно слабых характеристик устройств, удачным назвать сложно.

Анонсы: GM6 – Android One смартфон со сканером отпечатка пальца и фронтальной вспышкой

В 2015 году было принято решение о ее «перезагрузке», включая появление более функциональных смартфонов. Собственно GM6, от турецкого производителя General Mobile, относится именно к этому классу устройств. «Сердцем» новинки является процессор MediaTek MT6737T (4 ядра, 1,5 ГГц) дополненный 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Волне достойно выглядит и фоточасть (13 Мп тыловая и 8 Мп фронтальная камера, обе со вспышками) и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Отдельно отметим встроенные в клавишу «домой» сканер отпечатка пальца. ОС – Android 7.0 Nougat. Габаритные размеры GM6 – 144 x 71,3 x 8,6 мм, вес – 150 грамм. Информация о цене и доступности новинки пока отсутствует.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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