Слухи: Разработка смартфона Google не входящего в семейство Pixel ведется под кодовым именем Taimen

16.03.2017, MForum.ru

Представители компании Google официально сообщили о том, что разработка смартфонов Pixel 2 и Pixel XL 2 ведется под кодовыми именами Walleye и Muskie. Однако в работе у Google есть еще один смартфон, причем он не будет относиться к семейству Pixel.

Разработка устройства ведется под кодовым именем «Taimen» (таймень – самый крупный представитель лососевых достигающий длины 1,5…2,0 метра и веса 60…80 кг). Судя по кодовому имени можно сделать предположение, что этот аппарат получит дисплей большой диагонали, возможно даже больше, чем у Pixel XL 2. Например, речь может идти об экране диагональю 6 дюймов, аналогичном Motorola Nexus 6 (2014). Кроме того, источники подчеркивают, что Taimen это именно смартфон, а не планшетный компьютер. В тоже время представители Google заверяют, что планов по выпуску третьего смартфона семейства Google Pixel у них нет. Таким образом, речь может идти о запуске нового бренда или возрождении семейства Nexus. Кстати, в связи с этим смартфоном упоминается проект Andromeda OS, некой модифицированной версии операционной системы от Google. Одним словом Taimen может оказаться чем-то весьма интересным.