Итоги квартала: МТС отчиталась за 4q2016 и за 2016 год

22.03.2017, MForum.ru

Сегодня МТС разослала пресс-релиз с краткими данными за 4q2016 и в целом за 2016 год. Попробуем сравнить их с тем, что показывали конкуренты. Сделать это непросто, отчет МТС не предлагает достаточного материала для анализа. Сравнивать удобно с результатами Билайна и МегаФона.







Общая выручка МТС в России составила за год 400,6 млрд (+2.4%) - но это с продажами товаров и системной интеграцией. Можно вспомнить 311,6 млрд (+1,0%) у МегаФона, 273 млрд (-1,5%) у ВымпелКом и, скажем, 105,9 млрд (+12% гг) у Tele2.











Выручка от мобильного направления у МТС снизилась до 295 млрд, что не так уж далеко от 259 млрд у МегаФон и 229 млрд у Билайн. Динамика -0,4% у МТС, -0.2% у Билайн и гигантские на этом фоне -2.3% у МегаФон.

В МТС снижение связывают с сокращением объема голосового трафика в B2B и снижением доходов от голосового роуминга в B2C.



Еще больше МТС потеряла на доходох от фиксированных услуг -0.7% - не слишком хорошо на фоне от +9.5% роста выручки от фиксированных услуг у МегаФон.



На этом фоне хорошо выглядят итоги усилий компании МТС продавать услуги системной интеграции и различные товары. Здесь можно наблюдать заметный рост, как это часто бывает с данными небольшими по абсолютному значению.



OIBDA



162,5 млрд, у МТС (-1,5%); 122,1 млрд у МегаФон (-7,6%); 104,8 млрд у ВымпелКом (-4,9%). Все, как по нотам, падание наблюдают все, но худшие данные по динамике - у МегаФон. Похоже ставка МТС на собственную розницу оправдалась. Тем не менее, содержать столь гигантскую сеть МТС больше не по карману, она начала ее сокращать в 1q2017.



Маржу все старались удержать возле 40%, но сейчас это, конечно, уже сверхзадача. В МТС с ней справились - 40,6% (-1.6 пп), а Мегафон - нет 39,2% (-3,66 пп); у Вымпелком тоже 38,4% (-1.3 пп) - т.е. Вымпелком держал оборону крепче.



Абонбаза МТС выросла за год на 3.5%, но на это я бы особого внимания не обращал.



Капзатраты в России составили 73,8 млрд - это снижение на 5,8 млрд. руб. Снизилась и доля капзатрат в процентах от выручки - с 20,4% до 18,4%. Все равно это намного более значительные вложения, чем 41,4 млрд руб., которые вложил за год ВымпелКом. МТС называет число построенных за год базовых станций LTE - 6200, хотя прямого отношения к качеству сети это не имеет. Компания утверждает, что оказывает услуги LTE во всех регионах присутствия в России - по этому показателю, действительно, можно говорить о лидерстве на российском рынке. В 2017 году группа МТС еще более сократит капитальные затраты (на 3,6 млрд руб до 80 млрд для всей группы), планируется их снижение и в 2018-2019 годы. Ясно, что никаких безлимитов в области мобильного ШПД с такими планами быть не может. Да и качество услуг может снижаться.



LTE трафик в общем объеме трафика передачи данных в сети МТС в России вырос до 26% в 2016 году (с 17% в 2015 году). По-отношению к показателям зарубежных операторов это позорно мало, у американского Verizon Wireless было 90% еще в 2015 году.

У Билайн, напомню, сейчас в Москве - 54%.



Учитывая ограниченность ресурса компании в диапазоне b7 десятью мегагерцами, ничего выдающегося я не ожидаю. За год компания МТС существенно продвинулась в запусках LTE в диапазоне b3 1800 МГц и является сейчас лидером по этому направлению в России.



На 4 млрд руб. сократился свободный денежный поток. Объясняют "разовыми" вливаниями в МТС Банк... "выбросила в пропасть".



В общем и целом, МТС сохраняет лидерство на российком рынке. При этом показатели компании МТС за год, как я и ожидал, лучше, чем у МегаФона.



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