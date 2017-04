Анонсы: Huawei Enjoy 7 Plus с большими экранами и батареей представлен официально

12.04.2017, MForum.ru

Компания Huawei официально представила смартфон Enjoy 7 Plus, который при цене $230 предложит покупателям дисплей диагональю 5,5 дюйма и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Впрочем, в технической части Huawei Enjoy 7 Plus достаточно скромен – разрешение экрана составляет 1280х720 точек, а «сердцем» новинки является чипсет Qualcomm Snapdragon 435. Также спецификации включают в себя 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и сканер отпечатка пальца. Фоточасть Huawei Enjoy 7 Plus представлена 12 Мп тыловой и 8 Мп фронтальной камерами. Из прочих особенностей новинки можно отметить алюминиевый корпус. ОС - Android 7.0 Nougat. Первым рынком для Huawei Enjoy 7 Plus станет Китай, где он будет стоить 1600 юаней.