Слухи: Moto C и Moto C Plus – доступные смартфоны от Motorola

MForum.ru
12.04.2017,
Ожидается, что уже скоро компания Lenovo анонсирует смартфоны Motorola Moto C и Moto C Plus. Если верить слухам, новая серия устройств станет самым доступными смартфонами под брендом Moto, ценник которых будет начинаться от $100.
Согласно «утечке» Moto C и Moto C Plus получат корпуса черного, белого, золотого и красного цветов. Moto C будет представлять собой аппарат с поддержкой только 3G-сетей, Moto C Plus также будет поддерживать LTE-сети. В части спецификаций новинки будут достаточно простыми. Диагональ экрана Moto C и Moto C Plus составит 5 дюймов, однако разрешение будет отличаться – в первом аппарате оно будет составлять 854x480 точек, во втором – 1280х720 точек. «Сердцем» Moto C станет 32-ядерный процессор, Moto C Plus будет оснащен 64-битным чипом. Объемы оперативной и встроенной памяти Moto C составят 1 и 8/16 Гб, соответственно, в тоже время Moto C Plus будет доступен в версиях как с 1 так и с 2 Гб ОЗУ. Для расширения памяти новинок можно использовать карты microSD.
Отличаются и тыловые камеры. В активе Moto C присутствуют 5 Мп тыловая камера с фиксированным фокусом и вспышкой, Moto C Plus оснащен 8 Мп сенсором с автофокусом. Разрешение фронтальных камер новинок составит 2 Мп, причем они будут оснащены вспышкой. Сканер отпечатка пальца предусмотрен не будет. Емкость аккумулятора Moto C составит 2350 мАч, Moto C Plus – 4000 мАч. Работать обе новинки будут под управлением Android 7.0 Nougat. Информации о странах где будут доступны Moto C и Moto C Plus пока нет.
© Антон Печеровый,
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