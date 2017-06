Анонсы: Oppo R11 Plus с 6-дюймовым AMOLED-дисплеем и АКБ 4000 мАч представлен официально

09.06.2017, MForum.ru

В утечках посвященных смартфону Oppo R11 фигурировало две версии устройства – обычный R11 и его более крупная версия R11 Plus. Многие ожидали, что обе новинки будут представлены одновременно. Однако в Oppo решили по-другому – анонс Oppo R11 состоялся в начале этой неделе, а Oppo R11Plus был представлен лишь сегодня.

Oppo R11 Plus получил 6-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1920х1080 точек, аккумулятор емкостью 4000 мАч (с поддержкой с зарядки VOOC Flash) и сдвоенную тыловую камеру. Конфигурация камеры Oppo R11 Plus включает в себя 16 Мп с апертурой f/1.7 и 20 Мп вспомогательный сенсор (апертура f/2.6) используемый для улучшения качества снимков и реализации двукратного увеличения. Используемые сенсоры – Sony IMX398 и IMX350, соответственно. В сочетании с Qualcomm ISP можно получить эффект Бокэ и портретный режим. Кроме того, любая из камер может записывать 4К-видео. Фронтальная камера Oppo R11 Plus радует разрешением 20 Мп и апертурой f/2.0. В остальном Oppo R11 Plus аналогичен Oppo R11. Корпус новинки – металлический, со скрытыми линиями антенн. Толщина – 7,8 мм, вес – 188 грамм. Информацию о сроках релиза и цене производитель обещал раскрыть в ближайшее время.