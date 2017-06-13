Анонсы: Moto E4 и Moto E4 Plus – теперь официально

MForum.ru
13.06.2017,
Компания Lenovo официально представила обновленные смартфоны серии Moto E. Как и ожидалось устройств два – E4 и E4 Plus. Основные отличия заключаются в диагонали экранов, емкости аккумуляторов и некоторых характеристиках, включая тыловую камеру.
Moto E4 оснащен экраном диагональю 5 дюймов при разрешении 1280х720 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 427, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами (обе со вспышкой), а также аккумулятором емкостью 2800 мАч. Из прочего отметим опциональный сканер отпечатка пальца и использование чипсета Snapdragon 425 в версии аппарата для ряда рынков. Габариты новинки – 144,5 x 72 x 9,3 мм. Материал корпуса – пластик, набор цветовых вариантов включает в себя черный и золотистый. Цена - $129.99 / €149.
Moto E4 Plus немного крупнее (155 x 77,5 x 9,55 мм), но зато диагональ его экрана составляет 5,5 дюймов (разрешение 1280х720 точек), а емкость аккумулятора – 5000 мАч (2 дня в режиме активного использования). Аппаратная платформа Moto E4 Plus включает в себя Snapdragon 427, 2 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти, а также 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры. Кроме того, оба варианта Moto E4 Plus оснащены сканером отпечатка пальца. Корпус металлический, с пластиковыми вставками. Купить Moto E4 Plus можно будет за $179.99 / €199.
© Антон Печеровый,
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