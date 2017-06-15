PR: Tele2 и Тинькофф Банк откроют таланты на Bosco Fresh Fest

15.06.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и Тинькофф Банк, ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, выступили партнерами масштабного музыкального фестиваля Bosco Fresh Fest и приготовили дополнительные привилегии для своих клиентов. Совместное участие оператора и банка в фестивале стало логичным продолжением сотрудничества компаний: Tele2 предлагает творческой молодежи проявить себя, а Тинькофф Банк – развить свои знания и таланты.

Bosco Fresh Fest – один из крупнейших столичных фестивалей современной модной и независимой музыки, который пройдет 24−25 июня в музее-усадьбе «Царицыно». В этом году главным участником программы станет популярный английский певец John Newman. В список хедлайнеров также вошли Morcheeba, SOHN, The Boxer Rebellion, Parov Stelar. Всего на фестивале выступят более 30 российских и зарубежных музыкантов.

Tele2 дает возможность начинающим исполнителям раскрыть свой творческий потенциал и спеть на одной сцене с именитыми артистами. Совместно с Bosco оператор проводит конкурс #хочунабоско, правила которого очень просты. Любой желающий может разместить свою аудиозапись на официальной странице фестиваля «ВКонтакте» до 16 июня. Имена финалистов определят по количеству лайков пользователей, а победителей выберет экспертное жюри. Двое лучших исполнителей выступят со своими музыкальными композициями на фестивале.

Кроме того, Tele2 организовала ряд привилегий для абонентов. Так, клиенты оператора смогут пройти на фестиваль без очереди и получить автограф одного из хедлайнеров. Для абонентов Tele2 также будет работать зона отдыха рядом с главной сценой, где можно зарядить смартфон, воспользоваться бесплатным Wi-Fi и утолить жажду.

Все участники фестиваля получат возможность появиться на экране главной сцены. Для этого во время Bosco Fresh Fest необходимо выложить в Instagram яркую фотографию или видео с хештегами #tele2заряжает, #моидругиеправила, #tele2boscofest. В перерывах между выступлениями музыкантов на интерактивной панели будут транслироваться фотографии и видео самых энергичных участников фестиваля.

Интеллектуальным партнером Bosco Fresh Fest является Тинькофф Банк. Для всех, кто интересуется современным искусством, театром и кино, занимается спортом, мечтает открыть свой бизнес, будет работать лекторий «Тинькофф−ГУМанитариум».

Здесь перед гостями фестиваля выступят бренд-шеф ресторанов Uilliam’s, «Уголек» и «Северяне» Уильям Ламберти, основатель движения Let's bike it! Владимир Кумов, основатель клуба «Ванильный ниндзя» и креативного агентства Monstars Сева Щербаков, генеральный директор Newman Business Consulting и сооснователь состязаний IronStar в России Владимир Волошин. Любители искусства услышат лекции директора культурного центра ЗИЛ Елены Мельвиль, директора Музея Москвы Алины Сапрыкиной и известного театрального режиссера Константина Богомолова.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Мы хотим стать для москвичей по-настоящему любимым оператором, который всегда находится рядом и делает жизнь проще и комфортнее. Мы предлагаем клиентам не только качественную связь и скоростной мобильный интернет, но также отдых, спорт, развлечения – все, что является частью повседневной жизни. Мы внимательно следим за тем, что нравится нашим абонентам. В июне прошлого года наши базовые станции зарегистрировали большое количество абонентов Tele2 в месте проведения Bosco Fresh Fest. Это значит, что фестиваль интересен нашим клиентам, и в этом году мы выступили партнером проекта и постарались сделать его максимального интересным, разнообразным и комфортным для наших абонентов».

Дарья Ермолина, директор по коммуникациям Тинькофф Банка:

«Мы видим, что люди независимо от увлечений и возраста хотят учиться и узнавать что-то новое, поэтому мы решили дополнить музыкальную программу фестиваля Bosco Fresh Fest образовательными лекциями и дискуссиями. Приглашаем в «Тинькофф−ГУМанитариум» всех, кто увлекается не только музыкой, но и современным искусством, театром и кино, занимается спортом, думает открыть свой бизнес и следит за современными трендами. Bosco Fresh Fest – одно из самых ярких летних событий в Москве, и мы рады поддержать фестиваль совместно с Tele2. В первую очередь нас объединяет философия брендов: обе компании заботятся о своих потребителях и стремятся улучшить качество их жизни, поддерживая не только в вопросах финансовых услуг и мобильной связи, но и в других жизненных обстоятельствах. Клиенты наших компаний – яркие, активные, энергичные люди, молодые душой и легкие на подъем. Мы уверены, что каждый участник фестиваля оценит наши усилия и получит удовольствие не только от музыки, но и от наших привилегий».

Приобрести билеты и подробнее узнать о проекте можно на сайте boscofreshfest17.com и в официальной группе «ВКонтакте».

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