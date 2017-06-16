Тарифы: «Мой час» - новый безлимитный интернет-пакет от Bakcell

MForum.ru
16.06.2017,
Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell, представляет инновационный интернет-пакет «Мой час», специально предназначенный для абонентов, использующих услуги высокоскоростного мобильного интернета. С помощью этого нового продукта, абоненты получат возможность выбрать 60-минутный отрезок дня, во время которого они смогут пользоваться безлимитным интернетом, заплатив всего лишь 50 гяпик.
Данный пакет можно использовать только один раз в день, в период с 01:00 до 19:00. Для активации пакета нужно набрать код *570*50#YES
Согласно «политике честного использования» (для предотвращения злоупотреблений), пакетом нельзя будет пользоваться, подключившись с других устройств посредством «Wi-Fi Hotspot». После окончания срока действия пакета, абонент сможет использовать другие активные интернет-пакеты, имеющиеся на балансе, а также использовать интернет-трафик в соответствии с используемым тарифом.
Нужно отметить, что компания Bakcell получила награду за «самую быструю мобильную сеть» от компании “Ookla”, являющейся мировым лидеров в сфере проверки и анализа скорости Интернета.
Bakcell также предлагает эксклюзивные интернет-пакеты, специально разработанные для пользователей “Instagram”, “WhatsApp”, “YouTube” и “Facebook”.
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Комментарий Алексея Бойко: Отмечу, что новый продукт компании обещает клиентам безлимитное потребление трафика, что может привлекать пользователей. К сожалению, безлимитность предлагается только в варианте "для смартфона", без поддержки тетеринга. То есть нельзя воспользоваться опцией раздачи интернета со своего смартфона, например, для подключения собственного планшета или ноутбука. Интересно, как долго компания сохранит в линейке такой безлимит, учитывая, что смартфоны являются основным потребителем трафика и рост потребления данных через них растет ежегодно более, чем на 50%? В ближайшие месяцы эта опция останется в арсенале оператора, так что если вас устраивает цена и не смущеает запрет тетеринга, то можно подумать о подключении.
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