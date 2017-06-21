Роботренды: Новости робототехники и БЛА 21.06.2017

Малые беспилотники США станут многоцелевыми Исторически сложилось так, что малые беспилотники были узко специализированы. Причина для этого понятна - как правило, их отличает малая грузоподъемность, да и свободного места на борту совсем немного. Даже те аппараты, которые проектировали как модульные, что позволет без труда менять полезную нагрузку, все равно могли поднять в воздух только тот или иной сенсор или камеру, но не их совокупность. В итоге ряд задач невозможно решать с помощью компактных аппратов - требуются или более мощные (более дорогие и более сложные в эксплуатации) беспилотнкии. Или применять группу небольших БЛА, отличающихся функциональностью. Или, как вариант, гонять один и тот же беспилотник по одному и тому же маршруту несколько раз, каждый раз меняя полезную нагрузку.