Роботренды: Новости робототехники и БЛА 21.06.2017

MForum.ru
22.06.2017,
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Робототехника на ИННОПРОМ-2017 - анонсы
С 9 по 13 июля в Екатеринбурге пройдет 8-я международная промышленная выставка "ИННОПРОМ". Это более 600 компаний-экспонентов и около 50 тысяч посетителей. Разумеется, не будет обойдена вниманием робототехническая повестка.
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Зарядные станции для беспилотников
Одна из основных проблем, с которыми сталкивается всякий, кто эксплуатирует беспилотники, - это ограниченное время полета. Особенно критично это в ситуациях, когда речь идет об обследовании протяженных объектов, тянущихся на многие сотни километров. Одно из решений проблемы - развертывание сети зарядных станций, которые позволяют беспилотникам подзаряжаться на обследуемом маршруте.
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Китайцы сделают своих роботов для доставки
Компания Jindong, более известная как JD.com, вторая по величине китайская компания в области электронной коммерции после Alibaba, на днях начала тестирование роботов доставки собственной разработки. Автономные курьеры доставляли посылки на территории университетских городков Цинхуа (Tsinghua Univercity) и Жэньминь (Renmin University) в Пекине.
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Yaskawa продолжает инвестировать в рынок Европы
Японская технологическая группа Yaskawa растет быстрее рынка и вновь инвестирует в строительство в Европе 10.000 кв.м офисных и производственных площадей. Ранее компания уже инвестировала в аналогичные проекты в Словении и Аллерсхаузене в Германии. Компания расширяет инженерные и производственные мощности, что позволит ей еще более соответствовать потребностям клиентов, - говорит Бруно Шнекенбургер, президент направления робототехники Yaskawa Europe.
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Малые беспилотники США станут многоцелевыми
Исторически сложилось так, что малые беспилотники были узко специализированы. Причина для этого понятна - как правило, их отличает малая грузоподъемность, да и свободного места на борту совсем немного. Даже те аппараты, которые проектировали как модульные, что позволет без труда менять полезную нагрузку, все равно могли поднять в воздух только тот или иной сенсор или камеру, но не их совокупность. В итоге ряд задач невозможно решать с помощью компактных аппратов - требуются или более мощные (более дорогие и более сложные в эксплуатации) беспилотнкии. Или применять группу небольших БЛА, отличающихся функциональностью. Или, как вариант, гонять один и тот же беспилотник по одному и тому же маршруту несколько раз, каждый раз меняя полезную нагрузку.
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Искусственный интеллект Maluuba побил мировой рекорд в Ms. Pac-Man
Недавно Microsoft Research и Maluuba, стартап в сфере глубокого обучения, приобретенный корпорацией в начале 2017 года, научили искусственный разум играть в одну из самых популярных компьютерных игр всех времён Ms. Pac-Man. А теперь программа стала чемпионом, побив мировой рекорд, установленный человеком.
Новости от RoboTrends.ru
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