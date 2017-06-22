Роботренды: Новости робототехники и БЛА 22.06.2017

MForum.ru
22.06.2017,
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Yaskawa анонсировала нового промышленного робота для дуговой сварки
Новинку отличает небольшая площадь, необходимая для ее размещения, быстрое время развертывания. Компания также говорит о гибкости решения.
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ВВС США повысят киберзащищенность беспилотников
Компания Textron поможет провести апгрейд военных беспилотников США с целью повышения их безопасности от киберугроз. А также в компании разрабатывают новую архитектуру для совместного применения беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов. Очень перспективное и востребованное направление.
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Роботы оставят сотрудников общепита без работы?
Пугалки про роботов, забирающих рабочие места, уже поднадоели. Тем не менее, автоматизация действительно охватывает все новые технологические процессы. Не является исключением и "общепит", здесь также началась автоматизация и роботизация. Вряд ли это автоматически приведет к сокращению потребности в людях в ближайшие годы, скорее появятся новые рабочие места, связанные с установкой, наладкой и обслуживанием новой техники.
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В США выбрали первые авианосцы, которые примут на борт беспилотники-заправщики
ВМС США выбрали первые два авианосца, которые примут на борт летающие беспилотники для дозаправки самолетов в воздухе.
Новости от RoboTrends.ru
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