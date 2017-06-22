Роботренды: Новости робототехники и БЛА 22.06.2017

Новинку отличает небольшая площадь, необходимая для ее размещения, быстрое время развертывания. Компания также говорит о гибкости решения.

Компания Textron поможет провести апгрейд военных беспилотников США с целью повышения их безопасности от киберугроз. А также в компании разрабатывают новую архитектуру для совместного применения беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов. Очень перспективное и востребованное направление.