Аналитика: В Билайн проанализировали поведение пользователей мобильного интернета в социальных сетях в 2016 году

22.06.2017, MForum.ru

22 июня 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» проанализировало поведение пользователей мобильного интернета в самых популярных социальных сетях Рунета «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook и Twitter в 2016 году.

По количеству пользователей и переданного трафика лидировала социальная сеть «ВКонтакте», на нее же пришлась самая большая средняя длительность сессии.

При этом наибольший прирост по количеству пользователей и по трафику в декабре по сравнению с июлем показала Instagram.

За полгода количество трафика по всем анализируемым социальным сетям выросло на 45%, а количество трафика на одного пользователя – на 38%.

Среди абонентов, выходящих в социальные сети с мобильных устройств, в 2016 году лидирует «Вконтакте» – как по количеству месячных и среднесуточных пользователей, так и по количеству переданного трафика. Второе место после «ВКонтакте» по размеру месячной и среднесуточной аудитории занимает Facebook, затем в указанном порядке идут Instagram, «Одноклассники» и Twitter. Что касается количества сгенерированного трафика, то после «Вконтакте» в следующем порядке идут Instagram, Facebook, «Одноклассники» и Twitter.

Стремительными темпами развивается социальная сеть Instagram. Именно она показала самый большой прирост пользователей с июля по декабрь за полгода – 27%. У «Одноклассники» этот показатель увеличился на 11%, «Вконтакте» – 7%, Facebook – 6%. Самый маленький прирост отмечен у Twitter – 5%. Также высокий рост за полгода Instagram показала и по среднесуточной аудитории – 16%, уступив лишь социальной сети Одноклассники, показавшей 19% прироста. Прирост у Facebook составил 14%, ВКонтакте – 13%, Twitter – 9%.

Большими темпами растет в Instagram и потребление трафика – прирост в декабре по сравнению с июлем составил 80% и оставил далеко позади остальные анализируемые социальные сети. Существенный рост может быть связан с запуском раздела Stories и видеотрансляций. Прирост по трафику у Facebook составил 43%, у «ВКонтакте» – 41%, Twitter – 24%. Наименьший рост по трафику показала социальная сеть «Одноклассники» – 3%.

Самая большая средняя длительность сессии в 2016 году пришлась на «ВКонтакте». В среднем в декабре одно посещение социальной сети длилось 3,6 минуты. Наименьшее среднее время сессии пришлось на Twitter – в декабре оно составило 1,8 минуты. У «Одноклассники» оно было равно 3,4 минуты, Instagram – 2,6 минуты, Facebook – 2 минуты.

Владельцы IPhone – наиболее активные пользователи Instagram

В целом по количеству генерируемого трафика и месячному количеству пользователей соцсетей в 2016 году лидировала операционная система Android. В декабре на нее приходилось 49% трафика, на iOS – 35%. На другие операционные системы пришлось 26% трафика. Что касается пользователей, то в декабре Android пользовалось 58% месячной аудитории анализируемых социальных сетей, iOS – 21%. Оставшийся 21% пользователей пришелся на другие операционные системы.

В разбивке по отдельным социальным сетям Android также лидировал как по количеству трафика, так и по количеству пользователей. Единственным исключением стала Instagram, где больше всего трафика производили владельцы iPhone. При этом наибольшее количество пользователей выходило в Instagram все же со смартфонов на операционной системе Android.

Смартфоны у пользователей социальных сетей среди абонентов «Билайн» значительно популярнее планшетов

В декабре 2016 года доля абонентов «Билайн», выходящих в анализируемые социальные сети со смартфонов, составила 91%, с планшетов – 9%.

Доля уникальных месячных пользователей на планшетах сократилась по всем анализируемым социальным сетям с июля по декабрь, доля пользователей на смартфонах – увеличилась. Причиной может служить рост популярности смартфонов с большим экраном, которые становятся заменой планшетов.

Самая маленькая доля по планшетам пришлась на Instagram – в ней больше всего пользователей на смартфонах по сравнению с другими анализируемыми социальными сетями.

Активность абонентов «Билайн» в социальных сетях в зависимости от времени суток и дней недели

Больше всего трафика на конец 2016 года в социальных сетях абоненты «Билайн» производили с 17 до 19 часов. Меньше всего трафика было передано в промежуток с 0 часов до 2 часов ночи. При этом наибольшее количество пользователей приходилось на промежуток с 10 до 12 часов дня, а наименьшее – с полуночи до часу ночи.

Что касается дней недели, то больше всего трафика в социальных сетях в декабре 2016 было передано абонентами «Билайн» по пятницам, а меньше всего – по субботам. Наибольшее количество пользователей при этом пришлось также на пятницы, а наименьшее – на воскресенья.

Больше всего трафика в Instagram передают женщины, при этом по количеству уникальных пользователей в социальной сети лидируют мужчины

Среди пользователей рассматриваемых социальных сетей на конец 2016 года было больше всего мужчин – 56%, а женщин – 44%. Также мужчины генерировали больше трафика – 57%, когда 43% пришлось на женщин.

В разбивке по отдельным социальным сетям везде как по количеству потребляемого трафика, так и по количеству пользователей в декабре 2016 лидировали мужчины – кроме Instagram. В Instagram доля передаваемого женщинами трафика была больше, при этом мужчины все равно лидировали по количеству пользователей.

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