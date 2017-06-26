Пресс-релизы: Tele2 и Clouty создают первый в России модный сервис на базе мобильных услуг

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Пресс-релизы: Tele2 и Clouty создают первый в России модный сервис на базе мобильных услуг

26.06.2017, MForum.ru

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Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил уникальный сервис с Clouty – онлайн-платформой, где представлены витрины более 100 крупнейших интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Абоненты Tele2 получат доступ к закрытому разделу сайта, эксклюзивным промопредложениям и консультациям профессиональных стилистов. Проект стал первым российским опытом создания fashion-сервиса на базе мобильных услуг.

Tele2 и Clouty создают первый в России модный сервис на базе мобильных услуг

Tele2 продолжает развивать стратегию lifestyle enabler и предлагает клиентам новое качество онлайн-шопинга. Зарегистрировавшись на сайте Clouty по номеру телефона, абоненты получат доступ к закрытому разделу, который включает обзор последних тенденций в мире моды, описание новых коллекций и подборку актуальных образов. Каждый абонент Tele2 сможет создать индивидуальный профиль, что позволит ему пользоваться более выгодными скидками, участвовать в конкурсах и промоакциях.

Кроме того, клиенты Tele2 могут активировать приоритетный доступ к уникальным предложениям сайта, оплатив услугу со своего мобильного счета. Сервис позволяет экономить на шопинге и даже зарабатывать на нем, участвуя в эксклюзивных конкурсах для абонентов оператора. За 10 рублей в день пользователи получают дополнительный контент, подготовленный командой стилистов и редакторов Clouty, и еще более высокие скидки на товары.

Абонентам доступны разные варианты активации услуги. Помимо дневной подписки на сервис, они могут оплатить пользование Clouty сроком на неделю, месяц или год. Услуга включает одну консультацию стилистов Clouty в неделю: профессионалы мира моды подберут одежду, подскажут, с чем ее сочетать и как улучшить свой образ. Советы экспертов уникальны и подбираются индивидуально для каждого пользователя. При желании клиенты могут приобрести дополнительную консультацию за 99 рублей.

Платформа Clouty подготовила для абонентов Tele2 выгодные промопредложения, которые отличаются размером скидки. Только клиентам оператора открыты специальные промокоды, недоступные обычным покупателям. При этом ежемесячно пользователи платной услуги смогут принимать участие в закрытых распродажах ведущих онлайн-ретейлеров.

Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:

«Tele2 создает инновационные сервисы, которые привносят комфорт в самые разные сферы человеческой деятельности. Наш проект с Clouty – первым в России и СНГ fashion-агрегатором − не просто подтверждает статус Tele2 как компании, которая поддерживает стиль жизни клиентов. Вместе мы помогаем пользователям найти свой стиль и погрузиться в мир шопинга по другим правилам. Ежемесячно онлайн-платформу Clouty посещают 200 тыс. любителей онлайн-покупок. Однако именно наши абоненты получат многочисленные преференции по сравнению с обычными пользователями. Это более выгодные скидки, доступ к уникальному контенту и закрытым распродажам, суперпредложения от ведущих ретейлеров и консультации профессиональных стилистов и fashion-редакторов. Так, один сервис концентрирует все лучшее из индустрии моды и открывает клиентам совершенно новый уровень интернет-шопинга».

О Clouty

На онлайн-платформе Clouty представлено 2,5 млн товаров от лучших магазинов женской и мужской одежды и обуви, аксессуаров, украшений, парфюмерии и косметики. Clouty сотрудничает с более чем 100 прогрессивными онлайн-ретейлерами, в том числе с Farfetch, Lamoda, Yoox, ShopBop, Revolve и Asos. Сайт предлагает разнообразные товары от недорогих марок до люксовых брендов и подиумных коллекций. Удобная навигация и поиск с использованием разных фильтров позволяют любителям онлайн-шопинга быстро и точно подобрать товар. При этом сервис помогает не только найти вещь нужного размера, но сравнить цены и выбрать наиболее выгодный вариант. Платформа Clouty предоставляет рейтинг каждого магазина, точные инструкции по доставке и возврату, а также информацию об особенностях размерной сетки.

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