Компоненты: OmniVision OV16B10 – 16 Мп сенсор с PDAF и zHDR

27.06.2017, MForum.ru

Компания OmniVision анонсировала сенсор изображения OV16B10, построенный на базе фирменной архитектуры PureCel Plus-S. Разрешение матрицы составляет 16 Мп, размер пикселя – 1,12 мкм. Целевая аудитория OmniVision OV16B10 – смартфоны верхнего сегмента, новинка может использоваться как в одинарных, так и в сдвоенных камерах.

Из прочих особенностей OmniVision OV16B10 можно отметить доработанную фазированную автофокусировку, обеспечивающее более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, новинка поддерживает технологию zHDR (zigzag High Dynamic Range) расширяющую динамический диапазон снимка, позволяя совмещать в одном кадре короткую и длинную выдержку, при меньшем количество артефактов в снимке. Еще одной особенностью OmniVision OV16B10 является поддержка синхронизации с внешним гироскопом, что призвано повысить четкость снимков и плавность видеозаписей. В части записи видео OmniVision OV16B10 поддерживает съемку в 4К при частоте 60 кадров в секунду (1080p/720p – до 120 кадров в секунду), если задействована технология zHDR запись видео может вестись в разрешении до 16 Мп с частотой до 30 кадров в секунду. Запуск массового производства OmniVision OV16B10 намечен на 4 квартал текущего года.