Роботренды: Новости робототехники и БЛА 01.07.2017

MForum.ru
01.07.2017,
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Российский атмосферный спутник "Сова" вышел в стратосферу
Это крыло большой длины (у прототипа 28 м), оснащенное несколькими электродвигателями с пропеллерами, фотоэлектрическими батараеями, размещенными на крыле, а также аккумуляторами, способными выдерживать арктические температуры.
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Toyota испытала робота-помощника HSR в США
Колесный робот может выполнить простые команды, отданные ему голосом, например, подать воду или включить тот или иной прибор. Также он может закрывать двери.
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Salto-1P - робот, который умеет прыгать
Этого забавного одноногого попрыгунчика спроектировали и построили в Калифорнийском Берклиевском уиниверситете. Несмотря на наличие всего одной ноги робот способен перемещаться по местности, в том числе и по неровным поверхностям, не падая и не теряя равновесия при приземлении.
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Доильные роботы. В Коми недовольны опытом "Северной Нивы"?
Такой вывод можно сделать, если ознакомится с мнением Анатолия Князева, главы минсельхоза республики? Чиновник уверен, что следует развивать крупномасштабные производства сырого молока, а не делать упор на семейные фермы или небольшие хозяйства, как принято в Европе.
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На Иннопроме 2017 покажут коллаборативного робота Kawasaki duAro
На стенде #1JP-38 будут представлены четыре промышленных робота Kawasaki, включая коллаборативный робот.
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