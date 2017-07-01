Роботренды: Новости робототехники и БЛА 01.07.2017

MForum.ru

Роботренды: Новости робототехники и БЛА 01.07.2017

01.07.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Российский атмосферный спутник "Сова" вышел в стратосферу

Это крыло большой длины (у прототипа 28 м), оснащенное несколькими электродвигателями с пропеллерами, фотоэлектрическими батараеями, размещенными на крыле, а также аккумуляторами, способными выдерживать арктические температуры.

Toyota испытала робота-помощника HSR в США

Колесный робот может выполнить простые команды, отданные ему голосом, например, подать воду или включить тот или иной прибор. Также он может закрывать двери.

Salto-1P - робот, который умеет прыгать

Этого забавного одноногого попрыгунчика спроектировали и построили в Калифорнийском Берклиевском уиниверситете. Несмотря на наличие всего одной ноги робот способен перемещаться по местности, в том числе и по неровным поверхностям, не падая и не теряя равновесия при приземлении.

Доильные роботы. В Коми недовольны опытом "Северной Нивы"?

Такой вывод можно сделать, если ознакомится с мнением Анатолия Князева, главы минсельхоза республики? Чиновник уверен, что следует развивать крупномасштабные производства сырого молока, а не делать упор на семейные фермы или небольшие хозяйства, как принято в Европе.

На Иннопроме 2017 покажут коллаборативного робота Kawasaki duAro

На стенде #1JP-38 будут представлены четыре промышленных робота Kawasaki, включая коллаборативный робот.

Новости сайта RoboTrends.ru на ваш email 

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

30.06. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 30.06.2017 / MForum.ru

29.06. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 29.06.2017 / MForum.ru

28.06. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 28.06.2017 / MForum.ru

27.06. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 27.06.2017 / MForum.ru

26.06. [Краткие новости] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 26.06.2017 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=1 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 11:39 Кгб Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
Помогите пожалуйста разблокировать 1280!!! IMEI 353778042465116 Ответ на justin666@bk.ru Заранее спасибо!!!
Сегодня 11:36 Shams Chorshanbiyev Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41)
TCT Mobile international, Билайн A105, N 886 5VJC 06DHW, 232X-2ABGRU2 865008-01-840810-1
Вчера 17:46 Handy fnaf Тема: Под крышкой Samsung GT-S3310 над флешкой есть дырочка. Что это?
Здрасте,я бы хотела спросить,у меня телефон марки Samsung galaxy core prime я хочю повесить брелок но Неману найти специального отверстия помогите!
Вчера 16:30 Evges Тема: CRM: Билайн внедрил Smart Client на базе Amdocs CRM (05.08.2015)
Согласен! Отечественные CRM на высоком уровне сейчас. Пользуюсь CRM "Простой бизнес" уже давно. До этого был Мегаплан, но не сложилось с ними. Обслуживание у "Простого бизнеса" на высоте.
Вчера 16:27 tereza Тема: Подставка для ноутбука DeepCool (на правах рекламы*)
Подставки ж не железо охлаждают, а охлаждает корпус ноутбука, что позволяет на пару градусов снизить температуру системы в целом.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

30.06. [Новинки] Слухи: Безрамочный флагман Sony может быть представлен на IFA 2017 / MForum.ru

29.06. [Новинки] Анонсы: Российская цена Honor 9 составит 26 990 рублей / MForum.ru

28.06. [Новинки]  Анонсы: Alcatel Idol 5S, A50 и A30 Plus – отличный функционал при привлекательной цене / MForum.ru

27.06. [Новинки] Анонсы: Gretel A7 – ультрадешевый смартфон для «молодых и модных» / MForum.ru

27.06. [Технологии] Компоненты: OmniVision OV16B10 – 16 Мп сенсор с PDAF и zHDR / MForum.ru

27.06. [Новинки] Это интересно: Oukitel U22 с 4-мя камерами можно купить за $69,99 / MForum.ru

26.06. [Новинки] Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170 / MForum.ru

23.06. [Новинки]  Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – яркий бюджетный смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung Galaxy Folder 2 теперь доступна и в Южной Корее / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Kodak в сотрудничестве с Archos запускает два новых планшета / MForum.ru

22.06. [Новинки] Это интересно: Leagoo KIICAA S8 станет первым смартфоном на базе MT6763 / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Vkworld выпустила клон Nokia 3310 за $25 / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 5 со Snapdragon 835 представлен официально / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Раскрыты полные спецификации и цены UMIDIGI Z1 и Z1 Pro / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: ZTE nubia M2 Play с широкоугольной сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru

19.06. [Новинки] Анонсы: Gionee A1 lite – 20 Мп фронтальная камера и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Ivvi V3 c 13 Мп селфи-камерой представлен официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой планшет с 10,1-дюймовым экраном и голосовой связью / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Archos запускает 4 новых смартфона / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: