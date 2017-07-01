Роботренды: Новости робототехники и БЛА 01.07.2017

Российский атмосферный спутник "Сова" вышел в стратосферу Это крыло большой длины (у прототипа 28 м), оснащенное несколькими электродвигателями с пропеллерами, фотоэлектрическими батараеями, размещенными на крыле, а также аккумуляторами, способными выдерживать арктические температуры.





Toyota испытала робота-помощника HSR в США Колесный робот может выполнить простые команды, отданные ему голосом, например, подать воду или включить тот или иной прибор. Также он может закрывать двери.





Salto-1P - робот, который умеет прыгать Этого забавного одноногого попрыгунчика спроектировали и построили в Калифорнийском Берклиевском уиниверситете. Несмотря на наличие всего одной ноги робот способен перемещаться по местности, в том числе и по неровным поверхностям, не падая и не теряя равновесия при приземлении.





Доильные роботы. В Коми недовольны опытом "Северной Нивы"? Такой вывод можно сделать, если ознакомится с мнением Анатолия Князева, главы минсельхоза республики? Чиновник уверен, что следует развивать крупномасштабные производства сырого молока, а не делать упор на семейные фермы или небольшие хозяйства, как принято в Европе.



