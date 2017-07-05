Роботренды: Новости робототехники и БЛА 05.07.2017

Помогут ли топливные элементы развитию БЛА? Время, которое беспилотник может провести в воздухе, весьма ограничено, если речь идет о мультироторных коптерах с электродвигателями. Все, кого не устраивает время работы беспилотника менее 25 минут, задумываются над тем, как можно было бы продлить время работы с БЛА.