Роботренды: Новости робототехники и БЛА 05.07.2017

MForum.ru
07.07.2017,
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Помогут ли топливные элементы развитию БЛА?
Время, которое беспилотник может провести в воздухе, весьма ограничено, если речь идет о мультироторных коптерах с электродвигателями. Все, кого не устраивает время работы беспилотника менее 25 минут, задумываются над тем, как можно было бы продлить время работы с БЛА.
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DJI научит пожарных и парамедиков Нидерландов управляться с беспилотниками
Большинство людей воспринимают компанию DJI лишь как крупнейшего в мире производителя самых популярных моделей хобби-беспилотников. Между тем, компания также старается нарастить свою долю на рынке профессиональных беспилотников и, как выясняется, готова вести обучение сотрудников правительственных учреждений пользованию беспилотной техникой.
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