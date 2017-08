Пресс-релизы: My BeeStore – новый формат обслуживания клиентов в салонах «Билайн»

09.08.2017, MForum.ru

9 августа 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о запуске уникального мобильного приложения для сотрудников офисов продаж – My BeeStore. Теперь абоненты «Билайн»-физические лица как постпейдных, так и препейдных тарифов при обращении в офисы продаж будут получать еще более персональные предложения от компании с учетом их профиля потребления услуг. В My BeeStore будут релевантные предложения для абонентов – перейти на более выгодный тариф, подключить дополнительную услугу, получить скидку на девайсы и аксессуары. Также приложение позволяет обслуживать абонентов, не отходя от витрины: сменить тариф, подключить или отключить дополнительные услуги, сравнить и подобрать товары по различным параметрам, заказать курьерскую доставку и не только. Приложение My BeeStore запущено в монобрендовых салонах «Билайн» по всей России.

Как работает приложение

С помощью мобильного приложения My BeeStore сотрудник офиса продаж может по заданию абонента проверить состояние счета абонента просмотреть текущий тариф и подключенные услуги, сменить тариф, а также с легкостью подключить или отключить дополнительные услуги. Аутентификация абонента проводится при помощи одноразового пароля: сотрудник вводит телефонный номер абонента в приложении, абоненту приходит запрос на авторизацию и после его подтверждения абоненту приходит разовый пароль, который абонент предъявляет сотруднику. После чего сотрудник вводит пароль в приложение и получает доступ к данным абонента. Процедура обеспечивает полную защищенность персональных данных абонента «Билайн».

My BeeStore позволяет искать и сравнивать смартфоны, планшеты и аксессуары по различным параметрам – в зависимости от цены, наличия девайса в данном магазине, по цвету, производительности и т.д. Также через него можно посмотреть наличие товара в данном офисе продаж и при необходимости зарезервировать его в другой точке или заказать через интернет-магазин с курьерской доставкой.

Мобильное приложение также помогает сотрудникам просто и быстро проходить обучение, обязательное для всех сотрудников офисов продаж – оно обеспечивает доступ к системе дистанционного обучения корпоративного университета «Билайн», прохождение курсов обучения, а также прохождение ежемесячного тестирования.

Юрий Смагаринский, вице-президент по продажам и развитию дистрибуции ПАО «ВымпелКом», отметил: «Мы знаем, что каждый абонент уникален – именно поэтому мы разработали приложение, анализирующее профиль потребления услуг абонента и на основе этого предлагающее максимально релевантные и актуальные именно ему услуги. Также для нас очень важно быть технологичными не только для наших абонентов, но и для наших сотрудников – приложение значительно упрощает их работу и выводит взаимодействие с абонентами на качественно новый уровень».

Комментарий Алексея Бойко, MForum.ru:

Формат мобильного приложения - самый распространенный на сегодня способ быстрого получения информации, которая нам необходима. Стоит ли удивляться, что в Вымпелком выбрали именно этот формат для создания помощника для продавцов компании? Учитывая средний возраст продавцов компании, у меня нет сомнений в своевременности создания такого продукта. Хотелось бы, конечно, послушать отзывы тех, кому адресовано приложение, чтобы понять, насколько удобным для пользования оно получилось, но задумка безусловно превосходная. Также отмечу, что ВымпелКом в последние недели заметно повышает свою активность и заметность на рынке, причем в позитивном смысле - компания представляет клиентам и сотрудникам все новые новинки.

