Микроэлектроника: Тайваньский производитель UMC и удар в спину китайской микроэлектронике

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Микроэлектроника: Тайваньский производитель UMC и удар в спину китайской микроэлектронике

07.01.2019, MForum.ru

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Кампания президента Си Цзяньпина по ускорению создания мощной собственной индустрии полупроводникового производства столкнулось с очередными проблемами. На этот раз очередным препятствием стал тайваньский производитель United Microelectronics Corp., который под давлением США решил сократить взаимодействие с китайским партнером.

В городе Ухан (Wuhan) размещается фабрика Yangtze Memory Technologies, производитель чипов флеш памяти 3D NAND, одна из трех компаний, выбранных правительством для участия в программе Made in China 2025, призванной помочь развитию хай-тек индустрии. Две другие - Innotron Memory, производитель DRAM для мобильных устройств и Fujian Jinhua Integrated Circuit (JHICC).

Руководство Китая намеревалось ускорить развитие этих трех компаний, но судьба многомиллиардных инвестиций в Fujian Jinhua, теперь под вопросом.

Компания Micron Technologies, США, в 2017 году обвинила тайваньскую UMC в краже корпоративных секретов в интересах JHICC в иске, поданном в суд Калифорнии, США. UMC в ответ подала иск против Micron в Китае, обвиняя американцев в нарушении копирайта.

Суд Фуджоу (Fuzhou Intermediate People’s Court) в июне 2018 года вынес решение в пользу UMC и принял решение о временном запрете продажи и производства в Китае ряда продуктов Micron.

В ноябре 2018 года Министерство юстиции США заявило, что большое федеральное жюри предявило обвинения UMC и JHICC в том, что юридические баталии приобрели политический оттенок.

В итоге, опасаясь, что спор с Micron нанесет ущерб бизнесу компании, контрактному производству, в UMC решили сократить сотрудничество с JHCC.

И если ранее ожидалось, что JHICC начнет массовое производство микросхем на основе технологии UMC уже в 2019 году, то сейчас этот сценарий весьма маловероятен. Китайская компания не комментирует вопрос о том, повлияет ли на ее развитие решение UMC.

В Китае ставят перед собой задачу производить 70% собственных чипов к 2025 году. Пока что этот показатель оценивается примерно на уровне 10%-30%, что позволяет говорить о существенной зависимости от зарубежных производителей чипов. Это хорошо ощутили в 2018 году в ZTE, когда США временно прекратила отгрузки этой китайской компании американских чипов, что повлекло за собой изменения в кадровом составе управленцев ZTE.

Тайвань является наиболее важным источником технологий для Пекина, который много ставит на карту, вкладывая сотни миллиардов долларов в развитие собственного производства полупроводников. Благодаря единому языку, Тайвань является постоянным поставщиком в Китай разработчиков микросхем, утверждает Лю Пейчен (Liu Pei-chen) из Тайваньского института экономических исследований.

UMC - это самый активный производителей чипов на Тайване. Компания вышла на рынок материкового Китая еще в начале 2000 годов, инвестировав средства и технологии в компанию HaJian Technology, Суджоу. Опасаясь утечки технологий, власти Тайваня предъявили UMC обвинение в незаконных инвестициях, но в ходе судебных разбирательств производитель чипов был признан невиновным и продолжил свою деятельность.

В 2016 году UMC инвестировала $6.2 млрд в строительство завода по производству полупроводников в Сямыне. Были даже планы вывода акций дочернего китайского бизнеса на местную биржу.

И вот теперь возникшая напряженность в торговых отношениях с США вынудила тайваньского производителя микросхем пересмотреть стратегию в отношении Китая.

Чем больше, тем дальше американские, европейские и японские производители оборудования для производства полупроводников и разработчики микросхем, начинают относиться к сделкам с китайским компаниям, как к высокорискованным. Растут сомнения и в отношении перспектив сотрудничества с Yangzte Memory и Innotron. Между тем в Китае пока что есть существенные сложности, как с производством столь высокотехнологичного оборудования, каким является оборудование для выпуска полупроводников, так и с разработкой чипов. Этот тренд грозит успешному исполнению китайских планов по созданию независимой полупроводниковой отрасли.

Причина по которой в США занялись вставлением палок в колеса китайцам - попытки Китая нарушить сложившийся баланс глобального распределения труда за счет использования субсидий, предназначенных для стимулирования внутреннего производства.

Действия США по сдерживанию расцвета высокотехнологичных отраслей в Китае оказывают существенное влияние на множество крупнейших бизнесов в самых разных странах. Торговая напряженность между США и Китаем все более влияет на специализацию в области микроэлектроники и на технологический прогресс.

Источник: asia.nikkei.com.

Участники рынка микроэлектроники Китая 

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теги: микроэлектроника полупроводники Китай UMC Fujian Jinhua Integrated Circuit (JHICC)

© Алексей Бойко, MForum.ru

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