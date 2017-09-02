Компоненты: Huawei Kirin 970 – чипсет для устройств с искусственным интеллектом

MForum.ru
02.09.2017,
Компания Huawei официально представила чипсет Kirin 970, который станет «сердцем» флагманских смартфонов следующего поколения. Разрабатывая чипсеты следующего поколения, компания Huawei делает ставку на искусственный интеллект, добавив чипсету модуль нейронной обработки.
Конфигурация Huawei Kirin 970 включает в себя два кластера по 4 ядра каждое. Для тяжелых задач будут использоваться 4 ядра Cortex-A73 с максимальной рабочей частотой 2,4 ГГц, для более простых – четыре 1,8 ГГц ядра Cortex-A53. За графические задачи отвечает 12-ядерный процессор Mali-G72MP12. Выпускаться Huawei Kirin 970 будет по нормам 10 нм технологического процесса, что позволило уместить на 1 квадратном сантиметре порядка 5,5 млрд. транзисторов.
Основную ставку Huawei делает именно на элементы искусственного интеллекта, заявляя о том, что ее «новая гетерогенная вычислительная архитектура обеспечивает прирост производительности до 25 раз при росте эффективности до 50 раз» относительно стандартного процессора с четырьмя ядрами Cortex-A73. Кроме того, производитель планирует открыть Kirin 970 для разработчиков, что позволит не только развивать возможности искусственного интеллекта, но и найти практическое применение всем возможностям новинки.
Не менее интересно и то, что за счет совершенствования системы обработки изображений и применения сдвоенного ISP можно будет улучшить качество фотографий и точно настроиться на конкретный объект или сцену. Также отметим технологию 4-Hybrid, улучшающую алгоритмы фазированной автофокусировки и определения контрастности изображения. В части передачи данных поддерживаются 4.5G Cat.18 LTE, что позволяет добиться скорости загрузки до 1,2 Гб/с. Дебют Huawei Kirin 970 состоится одновременно с Mate 10, анонс которого может состояться 16 октября.
© Антон Печеровый,
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