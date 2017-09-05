Розница: «Билайн» снижает цены на все модели iPhone 7 Plus

MForum.ru
05.09.2017,
4 сентября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о снижении цен на iPhone 7 Plus на ряд моделей в Интернет-магазине «Билайн» по всей России. Скидка до 3000 рублей действует на устройства с объемом памяти 128 Gb всех цветов и моделей c 32 Gb - черного, золотого, «розового золота» и серебристого цвета. На все модели iPhone 7 Plus 256 Gb скидка составляет 1000 рублей. Приобрести устройства по новой цене можно уже сейчас в Интернет-магазине на сайте beeline.ru.
Уточнить наличие устройств можно у консультантов Интернет-магазина по телефону 8-495-725-5-725, круглосуточно. Количество устройств ограничено.
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