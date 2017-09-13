Анонсы: iPhone X – юбилейный iPhone

13.09.2017, MForum.ru

Компания Apple официально представила iPhone нового поколения. Новинка получила индекс X (читается iPhone Ten), символизирующий 10-летие семейства iPhone. По мнению Apple, iPhone X показывает будущее смартфонов и тренды их развития на ближайшие 10 лет.

Диагональ дисплея iPhone X составляет 5,8-дюйма, разрешение - 2436х1125 точек (458 ppi), что позволило назвать его Super Retina Display. Контрастность экрана iPhone X – 1 000 000:1, поддерживаются стандарты HDR10 и Dolby Vision, технологии True Tone и 3D Touch. Из особенностей экрана отметим изгибы, которыми Apple обыграла место размещения разговорного динамика, сенсоров и фронтальной камеры.

Кстати, фронтальной камере с технологией TrueDepth и ИК-сенсором в iPhone X отводится особая роль – новинка может распознавать лица пользователей. Технология получила название Face ID и позиционируется как замена ставшему привычным Touch ID. Предложенная Apple технология распознавания лиц анализирует порядка 30 тысяч точек, что позволяет отличать естественные изменения лица от попыток взлома устройства. По данным Apple взлом Face ID возможен в одном случае из миллиона, тогда как для Touch ID этот показатель равен 1 к 50 000.

Разрешение фронтальной камеры iPhone X – 7 Мп. В режиме фотосъемки она позволяет получать снимки с размытым фоном и поддерживает запись видео 1080p. Основная камера iPhone X, как и у iPhone 8 Plus, представлена двумя 12 Мп модулями с оптической стабилизацией изображения и четырех диодной вспышкой. Апертура основного модуля – f/1.8, вспомогательного – f/2.8. Разрешение видеозаписи – 4К.

Аппаратная часть iPhone X построена на базе чипсета A11 Bionic, сочетающего два производительных ядра с четырьмя энергоэффективными. Относительно iPhone прошлого поколения рост производительности вычислительной части составил 70%. Кроме того, графический сопроцессор чипсета A11 Bionic, включающий три ядра, также разработан Apple. Заявленный прирост производительности графической части – 30%. Не забыт и вопрос автономности – относительно iPhone 7 прирост составит до 2 часов при аналогичном использовании. Для подзарядки аккумулятора можно использовать беспроводную зарядку Qi, а за счет поддержки быстрой зарядки 50% емкости батарея набирает за 30 минут (при наличии специального зарядного устройства, входящее в комплект поставки эту функцию не поддерживает).

Габаритные размеры iPhone X – 143,6 х 70,9 х 7,7 мм, вес – 174 г. Также отметим защиту от влаги на «микроскопическом уровне» в соответствии со стандартом IP67. Изначально iPhone X появится в сером (Space Gray) и серебристом (Silver) цветах, другие цветовые варианты ожидаются позднее. Прием предварительных заказов начнется 27 октября, отгрузки – 3 ноября. Цены новинки начинаются от $999, в которые оценен вариант с 64 Гб встроенной памяти. Также объявлено о наличии варианта с 256 Гб памяти, в тоже время iPhone X со 128 Гб встроенной памяти анонсирован не был.