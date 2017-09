Анонсы: iPhone 8 и 8 Plus порадуют новой платформой и беспроводной зарядкой

13.09.2017, MForum.ru

Помимо юбилейного премиального iPhone X в рамках большой презентации от Apple были представлены iPhone 8 и 8 Plus, нацеленные на массового потребителя. Несмотря на то, что в Apple решили пропустить индекс 7S, новинки представляют собой доработанные модификации аналогичных устройств текущего поколения.

Первым и наиболее значимым отличием стал переход на новую аппаратную платформу. «Сердцем» iPhone 8 и 8 Plus стал чип А11 Bionic, оснащенный 6-ядерным процессором. Конфигурация чипа включает в себя 2 производительных ядра, 4 энергоэффективных ядра и графический чип, который был разработан самой Apple. Прирост производительности в вычислениях составляет до 70% (для энергоэффективных ядер, +25% для производительных), в графике – 30%. При этом новый графический на 50% энергоэффективнее.

Из новшеств фоточасти появилась съемка видео в режимах 4К@60fps и 1080p@240fps. Кроме того, iPhone 8 Plus поддерживает функцию настройки «атмосферы» портретных фото за счет корректировки условий освещенности. Сдвоенная камера в iPhone 8 не появилась – этот смартфон оснащается 12 Мп сенсором с апертурой объектива f/1.8, стабилизацией изображения и 4-диодной вспышкой. iPhone 8 Plus оснащен сдвоенной камерой с двумя 12 Мп сенсорами (f/1.8 + f/2.8), двукратным оптическим увеличением и оптической стабилизацией. Фронтальная камера iPhone 8 и 8 Plus представлена 7 Мп сенсором.

Диагонали экраном iPhone 8 и 8 Plus составляют 4,7 и 5,5 дюймов, разрешение - 1334х750 / 1920x1080 точек, соответственно. Также отметим поддержку Bluetooth 5.0, быстрой зарядки (50% емкости АКБ за 30 минут) и беспроводной зарядки, стереодинамики, а также защиту от влаги по стандарту IP67. Выпускаться iPhone нового поколения будут в вариантах с 64 и 256 Гб встроенной памяти в сером, серебристом и золотистом вариантах. Цены iPhone 8 и 8 Plus начинаются от $699 и от $799 соответственно. Прием предварительных заказов стартует 15 сентября, продажи – 22 сентября. В нашей стране iPhone 8 и 8 Plus можно предзаказать с 29 сентября. Минимальная цена iPhone 8 составляет 56 990 рублей за вариант с 64 Гб встроенной памяти, аналогичный смартфон с 256 Гб памяти обойдется в 68 990 рублей. За iPhone 8 Plus придется выложить 64 990 и 76 990 рублей соответственно.