Анонсы: Официально представлены планшеты серии Lenovo Tab 4

MForum.ru
18.09.2017,
Компания Lenovo анонсировала планшетные компьютеры линейки Tab 4. Новая серия включает в себя устройства с экранами диагональю 8 и 10 дюймов, причем в каждом формате планшеты Lenovo Tab 4 будут доступны в вариантах Standard и Plus.
Стандартные версии новинок оснащены экранами разрешением 1280х720 точек и построены на базе системы-на-чипе Snapdragon 425. Объем ОЗУ – 2 Гб, встроенной памяти – 16 Гб с возможностью расширения картами microSD. На задней панели Lenovo Tab 4 с экраном диагональю 10 дюймов нашлось место для камеры разрешением 8 Мп, разрешение фронтальной камеры этого планшета составляет 5 Мп. В 8-дюймовой версии устройства установлена 5 Мп камера на задней панели и 2 Мп фронтальная камера. Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч для 10-дюймового Lenovo Tab 4 и 4850 мАч для планшета с экраном 8 дюймов. Все версии Lenovo Tab 4 оснащены фронтальными динамиками с поддержкой Dolby Atmos. ОС – Android 7.0 Nougat «из коробки».
Версии с индексом Plus предлагают больше не только с точки зрения спецификаций, но в части внешности. Lenovo Tab 4 Plus получили стеклянную заднюю панель, при этом толщина 8-дюймовой модели составляет 7,15 мм, 10-дюймовой – 8,4 мм. Основа аппаратной платформы – чипсет Snapdragon 625 дополненный 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб. Разрешение дисплея – 1920х1080 точек. Кроме того, Lenovo Tab 4 Plus оснащены встроенными в клавишу включения сканерами отпечатка пальца и портами USB Type Емкость аккумулятора и ОС Lenovo Tab 4 Plus аналогичны стандартным версиям.
В качестве дополнительных аксессуаров для Lenovo Tab 4 будут доступны детский защитный чехол, Bluetooth-клавиатура (для модели с экраном диагональю 10 дюймов) и колонка-подставка. Цена 8-дюймовой версии Lenovo Tab 4 в комплектации Standard составляет $ 127.99, за 10-дюймовое устройство придется заплатить $ 179.99. Доплата за версии Plus порядка $45, относительно цены базового устройства.
© Антон Печеровый,
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