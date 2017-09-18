Анонсы: Asus Zenfone V – 5,2-дюймовый FullHD-дисплей, 23 Мп камера и Snapdragon 820

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Анонсы: Asus Zenfone V – 5,2-дюймовый FullHD-дисплей, 23 Мп камера и Snapdragon 820

18.09.2017, MForum.ru

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На американский рынок компания Asus вывела смартфон Zenfone V, ставший эксклюзивом для Verizon. Однако, эта новинка интересна тем, что не является обновлением какого-либо существующего смартфона Asus, а вполне отдельной моделью с индексом V520KL.

Анонсы: Asus Zenfone V – 5,2-дюймовый FullHD-дисплей, 23 Мп камера и Snapdragon 820

Asus Zenfone V оснащен 5,2-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек выполненным по технологии AMOLED . «Сердце» новинки – чипсет Snapdragon 820 дополненный 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Анонсы: Asus Zenfone V – 5,2-дюймовый FullHD-дисплей, 23 Мп камера и Snapdragon 820

Тыловая камера Asus Zenfone V представлена 23 Мп модулем с оптической стабилизацией и объективом апертурой f/2.0. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Емкость аккумулятора – 3000 мАч, поддерживается быстрая зарядка PowerDelivery 2.0 через USB-C. Данные о цене и дате релиза пока отсутствуют.

Анонсы: Asus Zenfone V – 5,2-дюймовый FullHD-дисплей, 23 Мп камера и Snapdragon 820

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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