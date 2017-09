Анонсы: Официально представлены Vivo X20 и X20 Plus с экранами 18:9

22.09.2017, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфонов Vivo X20 и X20 Plus, получивших почти все «плюшки», ожидаемые от высокотехнологичного смартфона образца второй половины 2017 года. В частности новинки оснащены безграничными экранами и сдвоенными камерами. Основное отличие обычной и плюсовой версий заключается в размере экрана и емкости аккумулятора, тогда как основные спецификации являются общими.

Vivo X20 оснащен 6,01-дюймовым SuperAMOLED-экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1080x2160 точек. Сдвоенная камера новинки представлена сочетанием 12 и 5 Мп сенсоров, для сэлфи предлагается использовать 12 Мп модуль. Сканер отпечатка пальца разместился на задней панели. Внутри Vivo X20 нашлось место для чипсета Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятора емкостью 3245 мАч.

Vivo X20 Plus оснащен экраном диагональю 6,43 дюйма (технология и разрешение аналогичны Vivo X20), а емкость его аккумулятора составляет 3905 мАч. Габаритные размеры Vivo X20 составляют 155,85 х 75,15 х 7,2 мм,вес – 159 г. Vivo X20 Plus немного крупнее и тяжелее – 165,32х80,09х7,45 мм и 181,5 г. Начало приема предварительных заказов назначено на 25 сентября, старт продаж – на 30 сентября. Цена Vivo X20 – 2999 юаней ($454), Vivo X20 Plus – 3498 юаней ($530). Выпускаться новинки будут в золотом, черном и розовом («розовое золото») цветах. Данных о планах выхода новинок за пределы Китая пока нет.