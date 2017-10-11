Слухи: ZTE Axon M со складным экраном замечен в FCC

11.10.2017, MForum.ru

В базе данных американского регулятора FCC отметился смартфон ZTE Z999, который может выйти на рынок как Axon M. Отличительная особенность новинки – складной экран, состоящий из двух FullHD-панелей. Каждая из панелей может отображать по два приложения, что выводит мобильную многозадачность на совершенно новый уровень.

Диагональ дисплея новинки в раскрытом виде – 6,8 дюйма. В части спецификаций, которые были подтверждены Geekbench, отметим чипсет Snapdragon 820, 4 Гб ОЗУ и аккумулятор емкостью 3120 мАч. Также в утечках упоминается о 20 Мп камере. ОС – Android 7.1.1 Nougat. Возможная цена - $650, анонс ZTE Axon M ожидается уже 17 октября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidauthority.com

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