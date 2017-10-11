MForum.ru
11.10.2017,
В базе данных американского регулятора FCC отметился смартфон ZTE Z999, который может выйти на рынок как Axon M. Отличительная особенность новинки – складной экран, состоящий из двух FullHD-панелей. Каждая из панелей может отображать по два приложения, что выводит мобильную многозадачность на совершенно новый уровень.
Диагональ дисплея новинки в раскрытом виде – 6,8 дюйма. В части спецификаций, которые были подтверждены Geekbench, отметим чипсет Snapdragon 820, 4 Гб ОЗУ и аккумулятор емкостью 3120 мАч. Также в утечках упоминается о 20 Мп камере. ОС – Android 7.1.1 Nougat. Возможная цена - $650, анонс ZTE Axon M ожидается уже 17 октября.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 7s сочетает Snapdragon 821 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru
17.02. [Новости компаний] 5G: ZTE представит смартфон поколения 5G / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: ZTE Blade V8 Pro – ответ Honor 6X / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V8 – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Европейская цена ZTE Axon 7 Mini составит 299 евро / MForum.ru
11.10. [Новинки] Слухи: ZTE Axon M со складным экраном замечен в FCC / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о спецификациях смартфона Meitu M8s / MForum.ru
10.10. [Новинки] Слухи: Рекламные материалы подтвердили спецификации Huawei Mate 10 / MForum.ru
09.10. [Обзоры] Белый, функциональный, эргономичный: Обзор планшета TurboPad 803 / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 4 Selfie Lite представлен официально / MForum.ru
09.10. [Новинки] Слухи: OnePlus 5T с 6-дюймовым дисплеем 18:9 выйдет в ноябре / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: BlackBerry Motion – IP67 и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Honor 9i с 5,9-дюймовым дисплеем и четырьмя камерами дебютировал в Индии / MForum.ru
06.10. [Новинки] Это интересно: HMD разрабатывает 4G-фичефон Nokia для Индии / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: VKWorld S8 со сдвоенной камерой Sony IMX298 оценен в $200 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 2 и 2 XL представлены официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A5 2018 стал героем «утечки» / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Honor Holly 4 с аккумулятором 3020 мАч представлен официально / MForum.ru
03.10. [Новинки] Это интересно: В сентябре доля Android 8.0 Oreo составила 0,2% / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечены два новых смартфона ZTE с емкими аккумуляторами / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появится в России 5 октября / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Oukitel K5000 с 5,7-дюймовым экраном 18:9 / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Gionee представила M7 Power с батареей 5000 мАч / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена BlackBerry KeyOne / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi A1 официально появился в России / MForum.ru