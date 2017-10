Анонсы: HOMTOM S9 Plus – смартфон с безрамочным 5,99-дюймовым дисплеем

20.10.2017, MForum.ru

Достаточно известная китайская компания HOMTOM сообщила о грядущем анонсе смартфона S9 Plus. Новинка выделяется 5,99-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и узкими рамками с трех сторон. По заявлению производителя благодаря эргономичному дизайну аппарат удобно располагается в одной руке.

Разрешение экрана HOMTOM S9 Plus – 1440х720 точек, а его аппаратная платформа построена на базе чипсета MediaTek MT6750T (8 ядер, 1,5 ГГц, ARM Mali T860 MP2 @ 650 МГц). Объем ОЗУ HOMTOM S9 Plus – 4 Гб ОЗУ, встроенной памяти – 64 Гб. Отдельно отметим аккумулятор емкостью 4050 мАч, связку из 16 и 5 Мп камер на задней панели, а также 13 Мп фронтальную камеру. ОС – Android 7.0 Nougat. Корпус HOMTOM S9 Plus сочетает стекло и металл, а новинка будет доступна в трех цветах – синем, серебристом и черном. Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку «Домой» на передней панели. Розничная цена составит $179,99, но в рамках предзаказа HOMTOM S9 Plus можно приобрести за $159,99.