Развитие сетей: Ericsson обеспечит поставку МТС технологий 5G, NB-IoT, Cat-M1 на 400 млн евро

MForum.ru

Развитие сетей: Ericsson обеспечит поставку МТС технологий 5G, NB-IoT, Cat-M1 на 400 млн евро

23.10.2017, MForum.ru

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МТС объявила об инвестициях в рамках подготовки сети к запуску 5G и IoT. C Ericsson заключен рамочный контракт на период до 2020 года, подразумевающий закупки импортного железа и ПО на сумму более 400 млн евро. (Это все, что вам нужно знать об импортзамещении в телекоме). Общий объем закупок оператором МТС продукции и услуг Ericsson c 2008 по 2020 год может составить порядка 2 млрд евро.

МТС

Внедрение новых, "готовых к 5G" решений поможет компании улучшить обслуживание и в сетях 2G, 3G, 4G/LTE. Будут внедрены такие решения, как MSS (Mobile Softswitch Solution) и UDC (User Data Consolidation); запущена поддержка NB-IoT и Cat-M1. Выбор в пользу Ericsson нельзя не одобрить, это залог качества работы будущей сети.

Пресс-релиз компании МТС - в комментариях под заметкой.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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23.10.2017 13:47 * От: ABloud

[Пресс-релизы]: МТС закупит оборудование Ericsson на 400 млн евро для подготовки к запуску 5G и IoT

23 октября 2017, Москва, РФ, пресс-релиз компании МТС – ПАО «МТС» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущий телекоммуникационный оператор в России, и Ericsson (NASDAQ: ERIC), мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий, подписали соглашение о модернизации и подготовке сети МТС к стандарту 5G и технологиям интернета вещей (IoT), в рамках которого в 2017-2020 годах Ericsson поставит МТС новейшее оборудование и программное обеспечение для опорной сети и сети радиодоступа в ряде регионов России на общую сумму более 400 миллионов евро.

Достигнутое соглашение является частью стратегии МТС и Ericsson, направленной на техническую подготовку сети оператора к быстрому запуску новых услуг на базе технологий 5G и IoT в коммерческую эксплуатацию. Внедрение готового к поддержке 5G и IoT нового программного и аппаратного обеспечения позволит обновить сети МТС поколений 2G, 3G, и LTE в Приволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Южном федеральном округах. С заключением контракта общий объем закупок МТС продукции и услуг Ericsson с 2008 до 2020 год может составить с нарастающим итогом почти два миллиарда евро.

«В апреле 2017 года наши компании продемонстрировали в Москве возможности технологии 5G с пиковыми скоростями передачи данных до 25 Гбит/сек, а теперь мы достигли соглашения о поставках нового оборудования Ericsson, благодаря которому наша сеть, начиная с 2020 года, будет готова к внедрению первых решений, основанных на технологиях 5G. После модернизации сеть МТС обеспечит более высокие скорости передачи данных, увеличенную емкость, а также меньшее время задержек, что критически важно для сервисов IoT и цифровых услуг, которые мы внедряем уже сегодня», - отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий.

«Ранний запуск технологий IoT и 5G обеспечит России лидерство в области ИКТ. Решения Ericsson покрывают растущие потребности МТС в пропускной способности и готовят сеть оператора к огромным переменам, которые повлечет за собой внедрение услуг на базе технологий 5G и IoT. Развитие сетей 5G обеспечит быстрый рост цифровизации всех отраслей, создаст и улучшит множество сценариев использования: например, игры с эффектом присутствия, автономный транспорт, удаленная роботизированная хирургия и услуги технической поддержки и ремонта, основанные на технологии дополненной реальности», - комментирует глава компании Ericsson в Европе и Латинской Америке Арун Банзал (Arun Bansal).

В рамках соглашения МТС получит аппаратное обеспечение для сетей беспроводной связи, основное оборудование и новейшие версии решений Ericsson Mobile Softswitch Solution (MSS) и User Data Consolidation (UDC), обеспечивающих консолидацию всех пользовательских данных в сети. Кроме того, Ericsson поставит программные решения для массового внедрения IoT, обеспечивающие передачу данных от счетчиков и сенсоров с использованием технологий NB-IoT и Cat-M1.

Соглашение между двумя компаниями является важным шагом на пути масштабного коммерческого развития технологий IoT и 5G в России, и частью партнерства в области исследований и развития 5G, о котором было объявлено в декабре 2015 года. Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года в России Ericsson и МТС развернут демо-зоны с использованием технологических решений 5G.

По данным последнего отчета Ericsson Mobility Report, в 2020 году должны быть утверждены стандарты технологий связи 5G. В тот же год многие операторы запустят сети 5G в коммерческую эксплуатацию. В 2022 году в сетях 5G без учета IoT-устройств будет зарегистрировано более 500 миллионов абонентов. Услуги широкополосного мобильного 5G интернета, в первую очередь, будут запущены в мегаполисах и будут расти схожими с LTE темпами: к 2022 году уровень их проникновения достигнет 15%. Сети 5G обеспечат широкое использование технологий Massive IoT и Critical IoT.

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