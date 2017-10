Анонсы: Модельный ряд Sony пополнился Xperia R1 и Xperia R1 Plus

27.10.2017, MForum.ru

Компания Sony вывела на индийский рынок смартфоны Xperia R1 и Xperia R1 Plus. Новинки позиционируются как «созданные для индийского образа жизни».

Sony Xperia R1 оснащен 5,2-дюймовым дисплеем разрешением 1280х720 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 430, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. На задней панели разместилась 13 Мп камера с интеллектуальным гибридным автофокусом, использующим отслеживание движения объектов с прогнозированием их дальнейшей траектории. Аналогичную технологию поддерживает и фронтальная камера разрешением 8 Мп. Прочие спецификации Sony Xperia R1 включают в себя аккумулятор емкостью 2620 мАч, два SIM-слота, разъем USB Type C, FM-радио и Android Nougat. Sony Xperia R1 Plus аналогичен стандартной версии, за исключением большего объема памяти – в активе этой модели 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Цена Xperia R1 составит 13 990 индийских рупий ($ 215), Xperia R1 Plus обойдется в 15 990 индийских рупий ($ 245). Sony Xperia R1 и Xperia R1 Plus будут доступны в черном и серебристом вариантах.