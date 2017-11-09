Слухи: 5 декабря будет представлен безрамочный Honor V10 с 6 Гб ОЗУ

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Слухи: 5 декабря будет представлен безрамочный Honor V10 с 6 Гб ОЗУ

09.11.2017, MForum.ru

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В прошлом месяце появилась информация о том, что компания Huawei проведет 5 декабря мероприятие, в рамках которого будет представлен некий продукт под суббредном Honor. По последним данным к этой дате будет приурочен анонс смартфона Honor V10.

Слухи: 5 декабря будет представлен безрамочный Honor V10 с 6 Гб ОЗУ

Ожидается, что Honor V10 будет оснащен 5,99-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и узкими боковыми рамками, чипсетом Kirin 970, 6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Кроме того в активе новинки ожидается сдвоенная камера с 20 и 16 Мп модулями, поддержка быстрой зарядки и Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI6.0. Вероятная цена Honor V10 на китайском рынке составит $450.

Слухи: 5 декабря будет представлен безрамочный Honor V10 с 6 Гб ОЗУ

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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