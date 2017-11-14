Это интересно: Nokia 2 приходит в Южную Африку

14.11.2017, MForum.ru

Для российского рынка компания HMD Global оценила смартфон Nokia 2 в 7990 рублей. При пересчете по актуальному курсу эта сумма эквивалента приблизительно $135 / €115. Для сравнения европейская цена Nokia 2 составляет всего лишь €99.

Постепенно Nokia 2 начинает появляться и на других рынках, в частности в Южной Африке. Для этого рынка стоимость устройства составляет 1699 южноафриканских рэндов (свободно конвертируемая валюта, являющаяся национальной денежной единицей Южно-Африканской Республики и общей валютой стран Многостороннего валютного соглашения, куда помимо ЮАР входят Намибия и Лесото). При перечете в американскую валюту получается сумма эквивалентная $117 / €100, что соответствует европейской цене. Таким образом, покупателям Nokia 2 из России придется заплатить примерно на 1000 рублей большем, чем покупателям из других стран. Основные спецификации Nokia 2 включают в себя чипсет Qualcomm MSM8909v2 Snapdragon 212, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, 5-дюймовый IPS-дисплей разрешение HD (1280х720 точек) с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, 8 Мп тыловую камеру с автофокусом и аккумулятор емкостью 4100 мАч.