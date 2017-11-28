Анонсы: Honor V10 получил 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и чипсет Kirin 970

MForum.ru
28.11.2017,
Под принадлежащим компании Huawei суббрендом Honor вышел смартфон Honor V10. В соответствии с актуальными тенденциями новинка оснащена экраном с соотношением сторон 18:9 (диагональ 5,99 дюйма, разрешение 2160x1080 точек).
«Сердцем» новинки стала система-на-чипе Kirin 970. Важным отличием этой системы-на-чипе является блок нейронной обработки, что обеспечивает 25-кратное улучшение производительности по сравнению с чипом предыдущего поколения.
В качестве материла корпуса новинки выбран металл. Толщина Honor V10 составляет всего 6,97 мм. Ширина устройства – 74,98 мм. Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку «Домой». Выпускаться Honor V10 будет в трех вариантах, отличающихся объемами оперативной и встроенной памяти: 4+64 Гб, 6+64 Гб, 6+128 Гб. Тыловая камера Honor V10 сочетает 20 и 16 Мп сенсоры, разрешение фронтальной камеры – 13 Мп. Емкость аккумулятора – 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки 5В/4,5А.
Из прочего отметим поддержку 4G VoLTE, 2 SIM-слота и ОС Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Выпускаться Honor V10 будет в 4 цветах: черном (Magic Black), голубом (Aurora Blue), золотистом (Beach Gold) и красном (Charm Red). Базовый вариант новинки с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти можно приобрести за 2699 юаней ($409), версия 6+64 Гб обойдется 2999 юаней ($454), а за топовый Honor V10 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти придется выложить 3499 юаней ($530). Начало продаж назначено на 5 декабря.
© Антон Печеровый,
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