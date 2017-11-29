Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) – середнячок с экраном 18:9

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Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) – середнячок с экраном 18:9

29.11.2017, MForum.ru

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Компания Asus выпустила первый смартфон линейки ZenFone оснащенный дисплеем с соотношением сторон 18:9. Диагональ экрана – 5,7 дюйма, разрешение – 1080x2160 точек. По части остальных характеристик ZenFone Max Plus (M1) относится к среднему классу и точно появится на российском рынке.

Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) оснащен экраном 18:9

Основа «железа» ZenFone Max Plus (M1) – чипсет MediaTek 6750T. В части объемов памяти новинка доступна в двух вариантах – с 2 Гб ОЗУ + 16 Гб встроенной памяти и с 3 Гб ОЗУ + 32 Гб встроенной памяти. Важной особенностью ZenFone Max Plus (M1) стала сдвоенная тыловая камера (16 Мп + 8 Мп). Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп угол обзора – 85 градусов. Емкость аккумулятора – 4130 мАч. Сканер отпечатка пальца размещен на задней панели. ОС – Android 7.0 Nougat с оболочкой ZenUI 4.0. Информация о цене и дате релиза ZenFone Max Plus (M1) пока не раскрывается.

Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) оснащен экраном 18:9

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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