Слухи: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus появятся в продаже 12 декабря

MForum.ru
01.12.2017,
Ожидается, что на пресс-конференции 7 декабря компания Xiaomi представит смартфоны Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Ключевые направления развития линейки – безграничный (полноэкранный) дисплей, хорошие селфи-камеры и емкие аккумуляторы.
Благодаря TENAA спецификации Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus секретом не являются. В активе Xiaomi Redmi 5 ожидаются 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+ (18:9, 1440x720 точек), чипсет Qualcomm Snapdragon 450, 2/3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 12 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор емкостью 3300 мАч. Цена Xiaomi Redmi 5 с 2 Гб ОЗУ составит 699 юаней ($106), с 3 Гб ОЗУ – 999 юаней ($151).
Xiaomi Redmi 5 Plus получит 5,99-дюймовый дисплей разрешением FHD+ (18:9, 2160x1080 точек) и чипсет Qualcomm Snapdragon 625. Фоточасть аналогична Xiaomi Redmi 5 (12Мп +5 Мп), но емкость аккумулятора выше – 4000 мАч. В программной части ожидается ОС Android 7.1 Nougat с оболочкой MIUI 9. Выпускаться Xiaomi Redmi 5 Plus будет в двух версиях – 3 Гб + 32 Гб встроенной памяти и 4 Гб ОЗУ + 64 Гб встроенной памяти. При этом младшая версия Xiaomi Redmi 5 Plus оценена в 999 юаней ($151), вариант с 4 Гб ОЗУ обойдется в 1299 юаней ($196). Старт продаж запланирован на 12 декабря.
© Антон Печеровый,
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