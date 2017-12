Это интересно: MediaTek и Qualcomm заинтересованы в Android Oreo Go edition

07.12.2017, MForum.ru

MediaTek и Qualcomm, ведущие разработчики мобильных систем-на-чипе, подтвердили заинтересованность в Android Oreo Go edition и заявили о готовности выпускать чипсеты, оптимизированные для этой версии операционной системы.

Напомню, Android Oreo Go edition представляет собой «облегченную» версию операционной системы Android, ориентированную на устройства с небольшим объемом оперативной и встроенной памяти. В основном устройства, работающие под ее управлением, будут нацелены на рынки развивающихся стран. По заявлению Qualcomm, она работает с Google чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт при использовании ОС Android на слабом «железе», а соответствующие мобильные плат формы семейства Qualcomm Snapdragon появятся вскоре после выхода Android 8.1 Oreo как проекта Open Source.

В компании MediaTek также подтвердили работы по оптимизации чипсетов для работы с Android Oreo Go edition. В частности речь идет о чипах MT6739, MT 6737 и MT6580, которые получат широкую поддержку Android Oreo Go. Представители компании заявляют, что плотно сотрудничают с Google, чтобы гарантировать хорошую работу Android Oreo Go на новых чипсетах, обеспечив производителям устройств возможность вывести эти продукты на рынок в минимальные сроки. В MediaTek уверены, что Android Oreo Go в сочетании с оптимизированными чипсетами MediaTek, станет важным шагом в решении проблем с производительностью на устройствах с небольшим объемом памяти и повышении удобства использования недорогих устройств для потребителей из Индии, стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.