Это интересно: MediaTek и Qualcomm заинтересованы в Android Oreo Go edition

MForum.ru
07.12.2017,
MediaTek и Qualcomm, ведущие разработчики мобильных систем-на-чипе, подтвердили заинтересованность в Android Oreo Go edition и заявили о готовности выпускать чипсеты, оптимизированные для этой версии операционной системы.
Напомню, Android Oreo Go edition представляет собой «облегченную» версию операционной системы Android, ориентированную на устройства с небольшим объемом оперативной и встроенной памяти. В основном устройства, работающие под ее управлением, будут нацелены на рынки развивающихся стран. По заявлению Qualcomm, она работает с Google чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт при использовании ОС Android на слабом «железе», а соответствующие мобильные плат формы семейства Qualcomm Snapdragon появятся вскоре после выхода Android 8.1 Oreo как проекта Open Source.
В компании MediaTek также подтвердили работы по оптимизации чипсетов для работы с Android Oreo Go edition. В частности речь идет о чипах MT6739, MT 6737 и MT6580, которые получат широкую поддержку Android Oreo Go. Представители компании заявляют, что плотно сотрудничают с Google, чтобы гарантировать хорошую работу Android Oreo Go на новых чипсетах, обеспечив производителям устройств возможность вывести эти продукты на рынок в минимальные сроки. В MediaTek уверены, что Android Oreo Go в сочетании с оптимизированными чипсетами MediaTek, станет важным шагом в решении проблем с производительностью на устройствах с небольшим объемом памяти и повышении удобства использования недорогих устройств для потребителей из Индии, стран Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.12. [Новинки] Анонсы: Honor 7X – полноэкранный «середнячок» со сдвоенной камерой / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Смартфон Sony с безграничным экраном появится в 2018 году / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor V10 получил 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и чипсет Kirin 970 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Российская цена Xiaomi Mi Note – 34 990 рублей / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Безрамочный OnePlus 5T представлен официально / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus – доступные смартфоны с экраном 18:9 / MForum.ru
07.12. [Технологии] Это интересно: MediaTek и Qualcomm заинтересованы в Android Oreo Go edition / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Honor 7X – полноэкранный «середнячок» со сдвоенной камерой / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: ASUS NovaGo – первый в мире компьютер с Gigabit LTE / MForum.ru
06.12. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845 представлена официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 получит камеру с искусственным интеллектом и Snapdragon 845 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Попавший в сеть снимок раскрыл все спецификации Samsung Galaxy J5 Prime (2017) / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X20 FIFA World Cup Edition представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Nokia 9 и Nokia 8 (2018) увидят свет 19 января / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Смартфон Sony с безграничным экраном появится в 2018 году / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Micromax Bharat 5 – смартфон для бюджетного сегмента с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung W2018 представлена официально / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus появятся в продаже 12 декабря / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga C – безрамочный смартфон со сдвоенной камерой за $200 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: 360 N6 Pro – смартфон с экраном 18:9 и Snapdragon 660 / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) – середнячок с экраном 18:9 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor V10 получил 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и чипсет Kirin 970 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A79 дебютирует с OLED-дисплеем 18: 9 и чипсетом MediaTek Helio P23 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Слухи: Безрамочный TCL A5 (или Alcatel 5) замечен на китайской конференции / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Российская цена Xiaomi Mi Note – 34 990 рублей / MForum.ru