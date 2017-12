Анонсы: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus – доступные смартфоны с экраном 18:9

07.12.2017, MForum.ru

Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi официально представила смартфоны Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Старт продаж новинок назначен на 12 декабря. Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus станут одними из самых доступных полноэкранных смартфонов – Xiaomi Redmi 5 обойдется от 799 юаней ($120), базовый Redmi 5 Plus оценен в 999 юаней ($150).

Набор основных спецификаций Xiaomi Redmi 5 включает в себя 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1440x720 точек, 18:9), чипсет Qualcomm Snapdragon 450, 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3300 мАч. Тыловая камера новинки представлена 12 Мп модулем с апертурой f/2.2, PDAF-фокусировкой и размером пикселя 1,25 мкм. Также на задней панели размещен сканер отпечатка пальца. На передней панели Xiaomi Redmi 5 расположился 5 Мп модуль со вспышкой обеспечивающей «мягкую» подсветку. Габаритные размеры – 151,8 x 72,8 x 7,7 мм, вес – 157 грамм. Xiaomi Redmi 5 с 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти можно приобрести за ¥799 ($120), версия 3+32 Гб обойдется ¥899 ($135). Xiaomi Redmi 5 Plus оснащен дисплеем большей диагонали и разрешения: 5,99 дюймов, FullHD+ (2160х1080 точек, 18:9). Фоточасть Xiaomi Redmi 5 Plus аналогична Redmi 5, но аппаратная платформа мощнее. В активе Xiaomi Redmi 5 Plus присутствуют чипсет Snapdragon 625, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Габариты – 158,5 х 75,45 х 8,05 мм, вес – 180 грамм. Стоимость Xiaomi Redmi 5 Plus с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти составляет ¥999 ($150), вариант 4+64 Гб обойдется ¥1299 ($180). Выпускаться новинки будут в 4 цветах – синий, черный, золотой и розовый («розовое золото»).

