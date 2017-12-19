Анонсы: Samsung Galaxy A8 и A8 Plus – смартфоны среднего уровня для любителей селфи

MForum.ru
19.12.2017,
Компания Samsung анонсировала новые телефоны среднего класса – Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8 Plus (2018). Новинки являются заменой соответствующих устройств модельного ряда 2017 года и оснащены сдвоенными фронтальными камерами с апертурой f/1.9 и продвинутым портретным режимом.
Разрешение фронтальных сенсоров составляет 8 и 16 Мп, при этом пользователь сможет выбрать, какая именно камера будет основной при получении портрета. За счет функции Live Focus, знакомой по Galaxy Note 8, размытие фона можно выполнить уже после съемки. Тыловая камера представлена 16 Мп сенсором с апертурой f/1.7, фазированным автофокусом и цифровой стабилизацией изображения.
Экраны Samsung Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8 Plus (2018) имеют формат 18,5:9 и выполнены по технологии SuperAMOLED. Разрешение экранов в обоих случаях составляет 2220х1080 точек. Однако Samsung Galaxy A8 (2018) оснащен экраном диагональю 5,6 дюйма, а Samsung Galaxy A8 Plus (2018) – 6-дюймовой матрицей. В части объемов памяти Samsung Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8 Plus (2018) доступны в версии с 4 Гб ОЗУ и с 32/64 Гб расширяемой встроенной памяти (microSD до 256 Гб). Кроме того для Galaxy A8 Plus (2018) предусмотрена версия с 6 Гб ОЗУ. Основа аппаратной платформы – 8-ядерный 2,2 ГГц процессор. Также отметим поддержку LTE Cat. 11, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz), Bluetooth 5.0 и NFC.
Емкость аккумулятора Samsung Galaxy A8 – 3000 мАч, Samsung Galaxy A8 Plus – 3500 мАч. Батареи несъемные, поддерживается быстрая зарядка. Выпускаться Samsung Galaxy A8 и A8 Plus будут в черном, сером, золотом и голубом вариантах. Версия ОС из коробки – Android 7.1.1 Nougat. В зависимости от версии и рынка цены новинок составят от $350 до $450. Старт продаж намечен на январь 2018 года, а демонстрация Samsung Galaxy A8 и A8 Plus состоится на CES 2018.
© Антон Печеровый,
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