Услуги: Абоненты Tele2 активно используют услугу обмена минут на гигабайты

MForum.ru
19.12.2017,
Компания Tele2 представила данные пользования услугой "Обмен минут на ГБ". С 25 октября 2017 года, т.е. за два неполных месяца, клиенты компании "сдали" свыше 112 млн минут, получив взамен более 2 ПБ (петабайт) интернет-трафика. Услугой воспользовались более 1 млн клиентов.
Наиболее востребованным оказался сервис в Московском регионе, Челябинской, Свердловской, Пермской и Иркутской областях. Больше всех минут предложили к обмену пользователи тарифа "Мой онлайн", обмен обычно производили через личный кабинет на сайте оператора.
Обмен возможен по стабильному курсу 10,24 МБ за каждую полную минуту. Использовать можно любое количество доступных минут из основного пакета, включая минуты, перенесенные из предыдущего приода или подключенные в рамках функционала "Настройте тариф на себя". Сервис доступен абонентам действующих и архивных тарифов линейки "Мой Теле"
Было ясно еще в момент запуска, что абонентам услуга понравится, что ей будут активно пользоваться. Что и подтвердилось.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и IT
+ +
Публикации по теме:
18.12. [Новости компаний] Дайджест: МТС запустил промышленный IoT, ВымпелКом застрахует банковские карты и поможет спасотряду "Лиза Алерт" / MForum.ru
15.12. [Новости компаний] Дайджест: МегаФон развивает LTE в метро, ВымпелКом снизил цены в внутрироссийском роуминге, московский Tele2 отчитался за год / MForum.ru
14.12. [Новости компаний] Дайджест: ВымпелКом удешевил роуминг в Крыму, ОС Альт и другие новости / MForum.ru
13.12. [Новости компаний] Дайджест: Арбитраж Башкирии арестовал активы Системы, в Саратове заметили LTE Tele2, МТС поднял LTE-A Pro в Екатеринбурге и другие новости / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Дайджест RFID: Зарядка электрокаров в Самаре, комплекс Go-RFID, Родник поможет оценить качество метки, метки Микрон задействовали на RIF2017 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A8 и A8 Plus – смартфоны среднего уровня для любителей селфи / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 3 с АКБ 6080 мАч представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: Huawei MediaPad M5 с Kirin 960 дебютирует на CES 2018 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: LG Pay дебютирует на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018) / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Intex Elyte E6 – еще один недорогой смартфон для индийского рынка / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga I9 с 3 Гб ОЗУ оценен в $117 / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон CAT S31 с АКБ 4000 мАч оценен в $330 / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: За кодовым именем Huawei LDD-xx может скрываться Honor 9 Lite / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: 360 N6 и 360 N6 Lite с емкими аккумуляторами представлены официально / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Nokia 6 (2018) с экраном 18:9 появился в TENAA / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Появились первые изображения юбилейного Meizu 15 Plus / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 2s – до 6 Гб ОЗУ, 4 камеры и привлекательный ценник / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel K6 получил аккумулятор емкостью 6300 мАч и поддерживает быструю зарядку 5В/3А / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus – доступные смартфоны с экраном 18:9 / MForum.ru
07.12. [Технологии] Это интересно: MediaTek и Qualcomm заинтересованы в Android Oreo Go edition / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Honor 7X – полноэкранный «середнячок» со сдвоенной камерой / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: ASUS NovaGo – первый в мире компьютер с Gigabit LTE / MForum.ru
06.12. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845 представлена официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 получит камеру с искусственным интеллектом и Snapdragon 845 / MForum.ru