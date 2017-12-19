Услуги: Абоненты Tele2 активно используют услугу обмена минут на гигабайты

19.12.2017, MForum.ru

Компания Tele2 представила данные пользования услугой "Обмен минут на ГБ". С 25 октября 2017 года, т.е. за два неполных месяца, клиенты компании "сдали" свыше 112 млн минут, получив взамен более 2 ПБ (петабайт) интернет-трафика. Услугой воспользовались более 1 млн клиентов.

Наиболее востребованным оказался сервис в Московском регионе, Челябинской, Свердловской, Пермской и Иркутской областях. Больше всех минут предложили к обмену пользователи тарифа "Мой онлайн", обмен обычно производили через личный кабинет на сайте оператора.

Обмен возможен по стабильному курсу 10,24 МБ за каждую полную минуту. Использовать можно любое количество доступных минут из основного пакета, включая минуты, перенесенные из предыдущего приода или подключенные в рамках функционала "Настройте тариф на себя". Сервис доступен абонентам действующих и архивных тарифов линейки "Мой Теле"

Было ясно еще в момент запуска, что абонентам услуга понравится, что ей будут активно пользоваться. Что и подтвердилось.

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